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Орешкин: Рост ВВП РФ в 2019 году достигнет прогнозных 1,3% 

Прайм 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Рост ВВП России в 2019 году достигнет прогнозных 1,3%, несмотря на сложное для экономической динамики начало года, уверен министр экономического развития РФ Максим Орешкин.
"В целом по году мы выйдем на показатель, который у нас есть сейчас в прогнозе — 1,3%", — сказал Орешкин в интервью телеканалу "Россия 24".
Он отметил, что самым сложным для экономической динамики РФ будет начало 2019 года, когда сойдется целый комплекс факторов — непростая глобальная ситуация, волатильность сырьевых рынков, и как следствие снижение спроса на российскую экспортную продукцию, повышение НДС, а также политика ЦБ по сдерживанию возможных рисков усиления инфляционного давления.
При этом, по словам Орешкина, второе полугодие будет более позитивным.
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