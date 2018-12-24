Россия отказалась платить компенсацию Белоруссии

Москва отказывается выплачивать Минску компенсацию за проведение в России налогового маневра в нефтяной отрасли. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко , которого цитирует пресс-служба главы государства.

«И мне лично, и правительство это не отрицало, было жестко обещано. "Мы [Россия] никогда не пойдем на ухудшение экономической ситуации в Беларуси, и мы компенсируем потери от налогового маневра". Это были обещания. Мы понимали и готовы были вести переговоры», — заявил он.

«И потом вдруг все остановилось. Я хотел бы получить ответ на вопрос: почему остановились эти переговоры», — отметил Лукашенко. По его подсчетам, потери Минска в ближайшие годы составят 10,5 миллиарда долларов.

Кроме того, Россия и Белоруссия, вопреки прежним договоренностям, до сих пор не пришли к соглашению по цене на газ, указал белорусский президент.

«В середине этого года мы должны были начать и закончить к концу года вопросы по ценам на газ (мы в Питере договаривались с Владимиром Владимировичем), решить вопросы нефтяные в связи с налоговым маневром в Российской Федерации. Однако на все наши предложения Россия не пошла, и эти сроки фактически сорваны», — сказал Лукашенко.

По его словам, этот вопрос белорусская делегация собирается поднять на двусторонних переговорах с Москвой.

Закон о завершении налогового маневра в российской нефтяной отрасли был принят Госдумой летом 2018 года. Он предполагает постепенную отмену экспортной пошлины на нефть и газ с одновременным повышением налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) к 2024 году. До сих пор Белоруссия закупала российское топливо по ценам внутреннего рынка, которые формируются на основе мировых цен за вычетом расходов на транспортировку и экспортной пошлины.

Большая часть приобретенной нефти перерабатывалась на белорусских нефтеперерабатывающих заводах, однако часть топлива шла на экспорт, и пошлины от ее продажи за рубеж поступали в белорусский бюджет. После завершения налогового маневра Минск будет закупать российскую нефть по более высоким мировым ценам.