В правительстве ответили на претензии Лукашенко по выплатам

Договоренностей о выплате Белоруссии компенсации в связи с налоговым маневром не было. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства России.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о якобы сорванной Москвой договоренности по ценам на газ и компенсации за налоговый маневр. По его словам, на предстоящей встрече с президентом России Владимиром Путиным , которая состоится 25 декабря, стороны обсудят, почему «принятое двумя президентами решение не было исполнено в этом году».

В пресс-службе правительства России заявили, что договоренностей по компенсации не существовало.

«Договоренность состояла в том, чтобы обсудить этот вопрос. Именно это сейчас и происходит», — сказали в пресс-службе кабмина.

Белоруссия оценивает свои потери от российского налогового маневра в нефтяной сфере в $383 млн при цене барреля нефти $70 и хочет получить в качестве компенсации от России $310-315 млн