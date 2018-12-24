Американская экономика в 2019 году может столкнуться с краткосрочной рецессией, считает глава Минэкономразвития России Максим Орешкин.
Он отметил, что ставка ФРС США растет, причем активно. ФРС по итогам заседания 18-19 декабря повысила базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта — до 2,25-2,5% годовых, как и ожидали аналитики. Это повышение стало уже четвертым в текущем году. В следующем году ставка может быть повышена еще два раза.
"Американская экономика неизбежно должна замедлиться, в лучшем случае это замедление будет до диапазона 1-1,5%, в худшем случае — мы можем столкнуться даже с определенными значениями около нулевых отметок, либо краткосрочной рецессией", — сказал Орешкин в интервью телеканалу "Россия 24".
По прогнозу ФРС на 2019 год, рост ВВП США составит 2,3%.