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Орешкин прогнозирует краткосрочную рецессию экономики США в 2019 году 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Американская экономика в 2019 году может столкнуться с краткосрочной рецессией, считает глава Минэкономразвития России Максим Орешкин.
Он отметил, что ставка ФРС США растет, причем активно. ФРС по итогам заседания 18-19 декабря повысила базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта — до 2,25-2,5% годовых, как и ожидали аналитики. Это повышение стало уже четвертым в текущем году. В следующем году ставка может быть повышена еще два раза.
"Американская экономика неизбежно должна замедлиться, в лучшем случае это замедление будет до диапазона 1-1,5%, в худшем случае — мы можем столкнуться даже с определенными значениями около нулевых отметок, либо краткосрочной рецессией", — сказал Орешкин в интервью телеканалу "Россия 24".
По прогнозу ФРС на 2019 год, рост ВВП США составит 2,3%.
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Экономика , Максим Орешкин , ФРС , Минэкономразвития
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