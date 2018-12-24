Трудная зима: Россию накроют все беды сразу

Минэкономразвития считает, что начало следующего года будет самым сложным периодом для российской экономики. Одновременно сойдутся несколько факторов — рост налогов, падение цен на нефть, ужесточение ЦБ денежно-кредитной политики. Пока слово «рецессия» не звучит, но прогнозы мрачные. Ситуация должна немного улучшиться во втором полугодии 2019 года, но темпы роста лишь немного превысят 1%.

Министр экономического развития Максим Орешкин считает, что самым сложным периодом для российской экономики станет начало следующего года.

«Самый сложный период для экономической динамики — начало 2019 года. Здесь целый комплекс факторов у нас сейчас сходится», — сказал он в интервью телеканалу «Россия 24».

К числу таких негативных факторов он относит волатильность на сырьевых рынках и снижение спроса на российское сырье из-за замедления глобальной экономики. Напомним, что за последние пару месяцев цены на нефть упали с $86 до $53 за баррель Brent, а текущий прогноз Минэка на следующий год исходит в базовом сценарии из среднегодовой цены $63,4 за баррель российской нефти Urals (она торгуется с дисконтом к Brent примерно в два-три доллара). Консервативный сценарий предполагает $56 за баррель.

Банк России в своих прогнозах более консервативен. В декабре он понизил среднегодовую оценку стоимости нефти с $63 до $55 за баррель.

Что касается мировой экономики, то экономисты ждут замедления темпов роста и корректируют свои прогнозы. Пока не сильно, но оптимизма ни МВФ , ни Всемирный банк , ни кто-либо еще не испытывает. Один из главных факторов риска — это торговые войны, развязанные администрацией Дональда Трампа , а в случае с Россией, еще и западные санкции.

Помимо внешних факторов, Максим Орешкин отмечает, что есть и ряд внутренних ограничителей. Прежде всего, это повышение с 1 января 2019 года НДС с 18% до 20%. Данный шаг принесет дополнительные деньги в бюджет, но вызовет всплеск инфляции и негативно скажется на доходах и потребительской активности населения.

Минэкономразвития прогнозирует, что в целом по итогам 2019 года инфляция составит 4,3%. По прогнозу Банка России, в 2019 году годовая инфляция временно ускорится до 5–5,5% с 3,9–4,2% по итогам этого года. Целевой уровень ЦБ составляет 4%.

«Наиболее значимое влияние на динамику потребительских цен в 2019 г. окажет повышение базовой ставки НДС, вклад которого в годовую инфляцию, по оценкам Банка России, составит около 1 процентного пункта», — отмечается в декабрьском докладе о денежно-кредитной политике ЦБ.

Также на инфляцию, по мнению регулятора, преимущественно в первой половине следующего года, продолжит влиять произошедшее в 2018 году ослабление рубля.

ЦБ уже предпринял упреждающие шаги и повысил дважды в этом году ключевую ставку, сделав деньги в экономике более дорогими.

«Принятое 14 декабря 2018 г. решение о повышении ключевой ставки до 7,75% годовых направлено на ограничение инфляционных рисков и позволит предотвратить устойчивое закрепление инфляции на уровне, существенно превышающем цель Банка России. Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки, принимая во внимание динамику инфляции и экономики относительно прогноза, а также учитывая риски со стороны внешних условий и реакции на них финансовых рынков», — резюмирует ЦБ.

Ужесточение денежно-кредитной политики приведет к снижению кредитной активности, сказал Максим Орешкин.

«Политика ЦБ по сдерживанию возможных рисков усиления инфляционного давления в будущем, что тоже будет сдерживающим образом влиять на экономическую динамику и на кредитование в начале 2019 года», — сказал министр.

Темпы роста корпоративного кредитования уже «начали потихонечку снижаться», но Орешкина беспокоит агрессивный рост розничного, необеспеченного потребительского кредитования. В будущем это может создать проблемы.

Несмотря на все проблемы, глава Минэкономразвития не унывает. Он надеется, что «второе полугодие в этом плане будет более позитивным», и в целом по 2019 году «мы выйдем на показатель, который есть в прогнозе» — ВВП вырастет на 1,3%.

У Банка России и экспертов аналогичные оценки — темп прироста ВВП составит 1,2–1,7%. В этом году экономика увеличится на 1,5–2%, в третьем квартале рост составил 1,7%.

Напомним, что президент Владимир Путин поставил перед правительством задачу вывести в 2024 году Россию на пятое место в мире по объему ВВП по паритету покупательной способности. Минэкономразвития планирует, что после 2020 года стране удастся выйти на темпы роста выше 3% в год. Прежде всего, за счет реализации 12 нацпроектов и комплексного плана развития инфраструктуры.

По словам Владимира Путина, на нацпроекты будет потрачено 20,8 трлн рублей в течение 6 шлет, и еще 6,5 триллионов предполагается вложить в инфраструктуру.

«Я уже говорил об этом много раз, хочу повторить. Нам нужен прорыв. Нам нужно прыгнуть в новый технологический уклад. Без этого у страны нет будущего. Вот это принципиальный вопрос, мы должны это понимать», — заявил он недавно на пресс-конференции.

Он подчеркнул, что в течение 2017 года правительство и администрация напряжённо формулировали цели и задачи развития.

Поэтому в кабинете министров сегодня работают в основном те люди, которые работал над программой развития страны до 2024 года.