Трамп назвал главную проблему американской экономики

Президент США Дональд Трамп назвал главную проблему в современной американской экономике. Об этом он написал в твиттере.

По его словам, это Федеральная резервная служба ( ФРС ).

Американский лидер пояснил, что у этой организации нет "чувства рынка". Он добавил, что в службе не понимают необходимости торговых войн, обеспечения сильного доллара и даже шатдауна из-за стены на границе с Мексикой.

"ФРС похожа на могущественного игрока в гольф, который не может попасть в лунку, потому что никак не может попасть по мячу — он не может его поставить!", — отметил Трамп.

Ранее сообщалось, что министр финансов США поговорил с банкирами и решил созвать "кризисную команду".