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Трамп назвал главную проблему американской экономики 

Газета.Ru + ещё 5 43 минуты назад
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп назвал главную проблему в современной американской экономике. Об этом он написал в твиттере.
По его словам, это Федеральная резервная служба (ФРС).
Американский лидер пояснил, что у этой организации нет "чувства рынка". Он добавил, что в службе не понимают необходимости торговых войн, обеспечения сильного доллара и даже шатдауна из-за стены на границе с Мексикой.
"ФРС похожа на могущественного игрока в гольф, который не может попасть в лунку, потому что никак не может попасть по мячу — он не может его поставить!", — отметил Трамп.
Ранее сообщалось, что министр финансов США поговорил с банкирами и решил созвать "кризисную команду".
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