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Новак назвал главное условие для падения цен на нефть 

News.ru + ещё 2 21 минуту назад
Министр энергетики России Александр Новак назвал условие, благодаря которому могут обрушиться цены на нефть.
По его словам, чёрное золото подешевеет, если «отпустить» добычу, предоставив странам полностью использовать свой потенциал.
«Важно исходить из оценки последствий принятия тех или иных решений, насколько они выгодны для страны в целом, для компаний», — сказал министр в интервью газете «Коммерсант».
Ранее News.ru писал о том, что цены на нефть продолжают снижаться. Стоимость нефти эталонных марок упала более чем на 5%. Цена мартовских фьючерсов на североморскую нефть марки Brent упала до $51,12 за баррель. Стоимость снизилась на 5,51%. Цена февральских фьючерсов на нефтяную смесь марки WTI опустилась до $42,97 за баррель. WTI подешевела на 5,75%.
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