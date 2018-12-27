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Коренные народы оставили без денег от государства 

Lenta.ru + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
Большинство организаций коренных малочисленных народов не получают господдержку, сообщает РБК со ссылкой на сообщение Счетной палаты.
Как видно из анализа Счетной палаты стратегии государственной нацполитики по обеспечению прав коренных малочисленных народов, в 2013-2018 годы на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов всего было выделено 2,8 миллиарда рублей (из них один миллиард был переведен из федерального бюджета). 84,9 процента этих денег было потрачено без непосредственного участия коренных народов.
Мероприятия, которые получили финансирование, по оценке Счетной палаты, не конкретизированы и толкуются шире, чем задачи стратегии по нацполитике. В программах господдержки не участвует около 80 процентов организаций коренных малочисленных народов, что свидетельствует о том, что институты гражданского общества мало участвуют в партнерских отношениях с государством.
Замруководителя Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Михаил Ипатов пообещал учесть замечания аудиторов. По его словам, в дальнейшем субсидии будут направлять на конкретные мероприятия по улучшению качества жизни коренных малочисленных народов.
Ранее сообщалось, что ФАДН предложило при реализации инвестпроектов учитывать, как он повлияют на традиционный образ жизни и среду обитания коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.
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Комментарии
Экономика , Счетная палата , РБК
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