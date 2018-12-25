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Минфин РФ планирует внешние займы в 2019 году во внедолларовом эквиваленте 

Прайм + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Минфин РФ планирует внешние займы в 2019 году во внедолларовом эквиваленте — евро и юанях, при этом рассчитывает в евро занять больше, чем ему удалось привлечь в 2018 году, сообщил журналистам первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов.
"Будем выходить на рынок облигаций в недолларах, в недолларовом эквиваленте. В евро, возможно, и в юанях будем привлекать", — сказал Силуанов.
Отвечая на вопрос, могут ли займы быть в евро больше, чем в 2018 году, Силуанов сказал: "Да". При этом он добавил, что у Минфина нет квартального плана выхода на внешние рынки. "Всегда смотрим исходя из конъюнктуры", — добавил он.
Евробонды в юанях Россия пока не размещала, но уже не первый год Минфин заявляет о планах разместить на внутреннем российском рынке такие бумаги для выкупа китайскими инвесторами на сумму, эквивалентную 1 миллиарду долларов. В конце 2017 года Минфин даже провел в Китае non-deal road show (презентация без конкретного предложения). Министерство планировало и в текущем году протестировать выпуск облигаций, номинированных в евро и в юанях, но пока удалось протестировать только один из названных инструментов: в начале декабря РФ разместила евробонды на 1 миллиард евро под 3% годовых. Это было первое размещение в европейской валюте с 2013 года.
В целом в текущем году Минфин не полностью выполнил программу внешних займов: министерство планировало предельный объем внешних займов на уровне 7 миллиардов долларов, из них 3 миллиарда долларов планировалось направить в бюджет, а 4 миллиарда долларов — на выкуп старых неликвидных выпусков бумаг в рамках программы обмена евробондов.
Кроме бумаг в евро, Минфин весной разместил новые 11-летние евробонды на 1,5 миллиарда долларов и доразместил выпуск "Россия-2047" на 2,5 миллиарда долларов. Министерство сообщило тогда, что из 4 миллиардов долларов, привлеченных от этого размещения, 3,2 миллиарда долларов были направлены на выкуп старых евробондов, а оставшиеся 800 миллионов были зачислены в федеральный бюджет.
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Экономика , Антон Силуанов , Минфин
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