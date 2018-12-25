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Силуанов: Инфляция в РФ по итогам 2018 г будет на уровне 4-4,1% 

Прайм + ещё 2 15 минут назад
Фото: РИА Новости
Инфляция в РФ по итогам 2018 года будет на уровне 4-4,1%, сообщил журналистам первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов.
"Инфляция где-то 4-4,1% на этот год. Чуть, наверное, больше четырех", — сказал Силуанов.
Согласно последнему официальному прогнозу Минэкономразвития, инфляция в России по итогам 2018 года составит 3,4%, однако глава министерства Максим Орешкин признавал, что фактические темпы роста потребительских цен в РФ не укладываются в этот прогноз. Минэкономразвития отмечало, что темпы роста потребительских цен по итогам года вырастут на 3,9-4%.
Напомним, что по прогнозу Банка России инфляция на 2018 год превышает прогноз Минэкономразвития и составляет 3,8-4,2%, а долгосрочный таргет Банка России — около 4%.
Профицит бюджета РФ по итогам 2018 года составит 2,5% ВВП, заявил журналистам первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов.
"Профицит бюджета — 2,5% ВВП, ненефтегазовый (дефицит — ред.) — 6,4%. В целом год неплохой. Обязательства все выполнили", — сказал он.
Последние поправки в бюджет 2018 года, которые были внесены осенью, предусматривают профицит бюджета на уровне 2,1% ВВП.
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Комментарии
Экономика , Антон Силуанов , Максим Орешкин , Минэкономразвития , Центральный банк России
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