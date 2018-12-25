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Силуанов рассказал о нарушениях таможенного режима Белоруссии и России 

RT на русском + ещё 13 2 часа назад
Фото: Reuters
Глава российского Минфина Антон Силуанов заявил о периодических нарушениях таможенного режима Белоруссии и России.
По его словам, речь идёт, в частности, о ввозе санкционных и подакцизных товаров на территорию России.
«Все эти растворители, санкционка идёт к нам, подакцизные товары — сигареты, наши рынки заполняют», — цитирует Силуанова ТАСС.
Больше не братья
Он также рассказал, что Минск не полностью выполняет условия союзного договора 1999 года, который предусматривал создание единой налоговой, таможенной, денежно-кредитной, акцизной, экономической политики.
Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Москва отвергла предложения Минска по компенсации за налоговый манёвр. В российском правительстве опровергли данную информацию, отметив, что договорённость состояла в том, чтобы обсудить этот вопрос.
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Экономика , В мире , Политика , СНГ , Антон Силуанов , Александр Лукашенко , Правительство РФ , Минфин , ИТАР-ТАСС
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