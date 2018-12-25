Силуанов рассказал о нарушениях таможенного режима Белоруссии и России

Глава российского Минфина Антон Силуанов заявил о периодических нарушениях таможенного режима Белоруссии и России.

По его словам, речь идёт, в частности, о ввозе санкционных и подакцизных товаров на территорию России.

«Все эти растворители, санкционка идёт к нам, подакцизные товары — сигареты, наши рынки заполняют», — цитирует Силуанова ТАСС.

Он также рассказал, что Минск не полностью выполняет условия союзного договора 1999 года, который предусматривал создание единой налоговой, таможенной, денежно-кредитной, акцизной, экономической политики.