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Российский бизнес начал добровольно отказываться от доллара 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Российские компании стали уходить от расчетов в долларах, передает РБК слова первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова.
Как пояснил министр, из-за санкций и чрезмерных требований при расчетах с российскими компаниями доллары за поставленную продукцию часто приходят с задержками, причем особенно часто это происходит при работе с азиатскими компаниями.
Поэтому российские компании стали менять свою расчетную политику.
«Все больше и больше расчетов происходит в евро, в юанях, в рублях» — сообщил Силуанов.
По его словам, власти не давали бизнесу директивы не использовать доллары, но бизнес сам понял, что с другими валютами проще работать.
Министр сообщил, что, по его оценке, до трети долларовых платежей идут с задержками, но подчеркнул, что точными данными не обладает.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что отказ от доллара стал вынужденной мерой. По его словам, нестабильность в долларовых расчетах заставляет все больше стран использовать альтернативную валюту.
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Комментарии2
Экономика , Антон Силуанов , Владимир Путин , РБК
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