Российский бизнес начал добровольно отказываться от доллара

Российские компании стали уходить от расчетов в долларах, передает РБК слова первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова

Как пояснил министр, из-за санкций и чрезмерных требований при расчетах с российскими компаниями доллары за поставленную продукцию часто приходят с задержками, причем особенно часто это происходит при работе с азиатскими компаниями.

Поэтому российские компании стали менять свою расчетную политику.

«Все больше и больше расчетов происходит в евро, в юанях, в рублях» — сообщил Силуанов.

По его словам, власти не давали бизнесу директивы не использовать доллары, но бизнес сам понял, что с другими валютами проще работать.

Министр сообщил, что, по его оценке, до трети долларовых платежей идут с задержками, но подчеркнул, что точными данными не обладает.