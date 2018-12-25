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Bloomberg: Трамп может уволить министра финансов США 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп оценивает возможность увольнения министра финансов США Стивена Мнучина, рассказал Bloomberg близкий к американскому лидеру источник.
Другой источник подчеркнул, что дальнейшая карьера Мнучина отчасти зависит от того, будет ли дальнейшее падение фондовых рынков.
Министр финансов США Стивен Мнучин впервые столкнулся с первым серьезным кризисом на своей должности, отмечает агентство. Ранее на этой неделе Мнучин попытался "успокоить" рынки, встретившись с директорами шести крупнейших банков. Однако он не смог успокоить инвесторов, которых тревожила нестабильная ситуация в Вашингтоне. Кроме того, эта встреча не разрешила его проблем с администрацией Трампа, говорится в материале.
Агентство отмечает, что при начале президентского срока Трампа всегда следил за фондовыми рынками, рассматривая их в качестве мерила. Тем не менее, рост, который был за это время, нивелирован "месяцами беспорядков" в США.
Ранее сообщалось, что Мнучин прокомментировал "планы Трампа" уволить главу ФРС.
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Экономика , Дональд Трамп , ФРС , Bloomberg
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