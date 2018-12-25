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Орешкин сформулировал четыре принципа работы Росстата 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Статистика в России должна быть абсолютно независимой, качественной и понятной для потребителей, на этих ключевых принципах должна строиться работа Росстата, заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин, представляя коллективу ведомства нового главу.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в понедельник назначил руководителем Росстата Павла Малкова из Минэкономразвития вместо Александра Суринова.
По словам Орешкина, главная задача ведомства на ближайшие годы — развитие Росстата как ключевого агрегатора и независимого поставщика высококачественных данных для всего общества.
"Изменения в Росстате должны идти постепенно и соответствовать четырем ключевым принципам. Первый принцип — статистика должна оставаться абсолютно независимой… Второй принцип — статистика должна быть качественной, и для этого нужно использовать современные технологии, в том числе использовать источники больших данных", — заявил Орешкин.
Он добавил, что в России уже сформированы большие массивы данных, и они продолжают накапливаться. Министр привел пример новых источников данных — сведения контрольно-кассовой техники, информация о пользователях сотовых сетей у телекоммуникационных компаний и т.д. Правильное их использование может серьезно повысить качество статистики, указал глава Минэкономразвития.
"Третий принцип — статистика не должна быть бременем для экономических агентов, сбор первичной информации должен становится умнее и менее заметным для субъектов статистических наблюдений. Четвертый принцип — статистика должна быть понятной для всех ее потребителей", — добавил Орешкин.
По его словам, на базе этих четырех принципов нужно выстраивать работу ведомства.
Глава Минэкономразвития поручил Малкову до конца первого квартала 2019 года подготовить план работы статистического ведомства до 2024 года.
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Комментарии
Экономика , Дмитрий Медведев , Александр Суринов , Максим Орешкин , Росстат , Минэкономразвития
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