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В Раде предложили «выгнать МВФ из страны» 

RT на русском + ещё 2 58 минут назад
Фото: РИА Новости
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил о необходимости прекратить брать кредиты Международного валютного фонда и «выгнать МВФ из страны».
Об этом он сказал в эфире программы «Большое интервью с большим политиком» на телеканале «112 Украина».
«Нам нужен один год, чтобы восстановить всё разрушенное этими недоумками. И уже следующий за ним год будет годом подъёма. Для этого нам надо сделать непопулярные, сложные вещи. Но вещи непопулярны не для наших людей, а для наших союзников разных. Первое — нам нужно выгнать МВФ из страны. Если хотите, то поблагодарить их за помощь», — сказал он.
По его словам, именно международная организация сделала так, что Украина стала столь коррумпированной страной и при этом фонд продолжает выделять деньги нынешним властям страны.
«Они поставили нас на первое место в мире по уровню коррупции — и бесконечно дают деньги самой коррумпированной структуре в мире», — добавил он.
18 декабря Совет директоров МВФ утвердил программу помощи SBA для Украины на 14 месяцев на общую сумму $3,9 млрд Спустя три дня страна уже получила первый транш от МВФ по новой программе.
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Комментарии
Экономика , В мире , СНГ , Вадим Рабинович , Международный валютный фонд , Верховная Рада
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