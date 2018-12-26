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Недельная инфляция в России ускорилась до 0,3% 

ТАСС + ещё 3 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Потребительские цены в России за период с 18 по 24 декабря 2018 года выросли на 0,3%, свидетельствуют данные Росстата. До этого инфляция три недели подряд удерживалась на уровне 0,2%.
С начала года инфляция в РФ набрала 4,2%, а с начала декабря — 0,8%. В сопоставимом периоде прошлого года (с 19 по 25 декабря 2017 года) Росстат фиксировал инфляцию на уровне 0,1%. Таким образом, в годовом выражении инфляция на 24 декабря повысилась до уровня около 4,3%.
По данным статистики, за прошедшую неделю цены на куриные яйца выросли на 3,5%, пшено — на 1,6%, поваренную соль — на 0,9%, сыры — на 0,5%, мясо кур, сосиски, сардельки, пастеризованное молоко, сливочное масло, сахар— песок, макаронные изделия и рис — на 0,4%.
Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 2,6%, при этом огурцы стали дороже на 8,1%, помидоры — на 5,4%, белокочанная капуста — на 3,7%.
Цены на бензин практически не изменились, на дизельное топливо — выросли на 0,1%.
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Экономика , Рынки , Росстат
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