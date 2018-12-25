Эксклюзивное интервью Эльвиры Набиуллиной Радио «Комсомольская правда»

25 декабря в 15:50 (Мск) в программе «Первые лица» председатель в программе «Первые лица» председатель Центробанка ответит на вопросы журналистов «Комсомолки»

В эксклюзивном интервью Радио КП Эльвира Набиуллина расскажет ждет ли нас очередная волна мирового финансового кризиса и готова ли к ней экономика нашей страны, даст совет в чем хранить свои сбережения, расскажет о новом законопроекте, который может облегчить жизнь ипотечным заемщикам.

Не пропустите, интервью с Эльвирой Набиуллиной — вторник, 25 декабря в 15:50.

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