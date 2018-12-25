Лукашенко не удалось добиться пересмотра цен на газ в будущем году

Переговоры Лукашенко и Путина длились около четырех часов. На ней поднималось несколько вопросов: двусторонние отношения, налоговый маневр в России, цены на российский газ для Белоруссии, рассказал Силуанов.

«Договорились также о сближении позиций по всем этим направлениям», — отметил он.

В частности, планируется создать рабочую группу из представителей правительств России и Белоруссии, которая будет готовить предложения по дальнейшей интеграции и решению тех насущных вопросов, которые беспокоят правительства стран, сказал Силуанов.

«По вопросу ценообразования на газ мы должны определиться за следующий период и начиная с 2020 года выработать предложения по формированию цен на этот вид энергии», — продолжил он.

На уточняющие вопросы он ответить отказался.

Накануне переговоров Лукашенко провел в Минске совещание, на котором жаловался на российский налоговый маневр, затрагивающий нефтяную сферу. Из-за него Белоруссия потеряла около $4,5 млрд, а до 2024 г. потери могут составить еще $10,5 млрд, говорил он.