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В бундестаге объяснили позицию по «Северному потоку — 2» 

Газета.Ru + ещё 9 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Депутат немецкого бундестага и член комитета по иностранным делам Юрген Триттин объяснил, что реализация "Северного потока — 2" приведет не к зависимости европейских стран от России, а к взаимозависимости сторон. Его слова приводит журнал Der Spiegel.
По словам Триттина, основной аргумент о "зависимости от России" является неверным.
"В то время как Европа может легко перейти на сжиженный природный газ из США или Катара, России не так просто сменить потребителя", — отметил Триттин.
Он добавил, что российской стороне в случае перехода Европы на сжиженный газ пришлось бы прокладывать новый газопровод в Китай, на что потребовалось бы время.
Ранее сообщалось, что в Швеции началось строительство "Северного потока — 2".
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Экономика , Бундестаг , Spiegel
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