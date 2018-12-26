СМИ: доминирование США в мире ослабевает под воздействием глобальных правил рынка

Времена доминирования Соединенных Штатов на международной арене уходят в прошлое под воздействием глобальных законов рыночной экономики. Такую точку зрения высказали в среду обозреватели китайской газеты Global Times.

"В целом представляется маловероятным, что США, выступающие в качестве крупнейшей и наиболее развитой экономики в мире, в долгосрочной перспективе по-прежнему будут затмевать другие страны, — говорится в редакционной статье издания, выступающего в качестве структурного подразделения "Жэньминь жибао". — Экономические преимущества дают Вашингтону преимущества в плане права голоса при формулировании международных правил, однако этому есть предел. Рыночные законы приведут ситуацию к единому балансу".

Авторы поясняют, что американская экономика в значительной степени интегрирована с внешним миром и во многом выигрывает за счет механизмов либерализации.

"Соединенные Штаты вынуждены поддерживать взаимно обусловленные контакты с другими ведущими экономиками, ища новые стимулы в эпоху глобализации, — отмечают обозреватели. — Утверждение о том, что странам мира приходится искать поддержки у экономически развитых США, не более чем смелое предположение. Фактически Соединенные Штаты зависят от остального мира в равной мере, как и он от них — такая взаимообусловленность не изменится".

В статье подчеркивается, что в случае эскалации торгового конфликта с Китаем и разрыва уже наработанных двусторонних деловых контактов Пекин будет вынужден переориентироваться на рынки других государств, что вряд ли выгодно Вашингтону.

"США не могут силой обеспечивать себе благоприятные возможности по всему миру, поэтому лозунг "Америка впереди" невыполним, как в силу экономических, так и политических законов", — полагают авторы.

В понедельник к завершению торгов промышленный индекс Dow Jones рухнул на 653,17 пункта или на 2,91%, до отметки 21 792,2. Как отметили специалисты телеканала CNBC, это худший показатель в истории в день, предшествующий наступлению католического Рождества. Индекс S&P 500, который включает акции 500 самых крупных компаний рынка США, также понизился на 65,5 пункта (2,71%), до 2 351,12, а индекс электронной биржи NASDAQ упал на 335,49 пункта (5,14%), до 6 192,92.