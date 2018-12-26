Расширение санкций в отношении Украины — это адекватная реакция на ограничения, которые вводятся против России, российские власти и дальше будут так отвечать, заявил вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов в эфире программы «60 минут» на канале «Россия 1».
«Мы считаем, что это адекватная реакция на те ограничения, которые вводятся в отношении России. Собственно, мы и дальше так будем отвечать», — сказал он.
Силуанов подчеркнул, что это не Россия приняла санкционную риторику, но не отвечать на нее российские власти не могут.
«Последнее решение, которое Украина приняла в рамках так называемого инцидента в Азовском море, мы на это приняли свой ответ. Попали под санкции украинские парламентарии, попали под санкции украинские олигархи — все те, кто занимается сегодня антироссийской риторикой. Что включают в себя санкции? Это ограничение и заморозка тех активов, которые есть в России, запрет на расчеты, заморозка счетов в банках», — рассказал вице-премьер.