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Силуанов назвал адекватной реакцией расширение санкций в отношении Украины 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: РИА Новости
Расширение санкций в отношении Украины — это адекватная реакция на ограничения, которые вводятся против России, российские власти и дальше будут так отвечать, заявил вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов в эфире программы «60 минут» на канале «Россия 1».
«Мы считаем, что это адекватная реакция на те ограничения, которые вводятся в отношении России. Собственно, мы и дальше так будем отвечать», — сказал он.
Силуанов подчеркнул, что это не Россия приняла санкционную риторику, но не отвечать на нее российские власти не могут.
«Последнее решение, которое Украина приняла в рамках так называемого инцидента в Азовском море, мы на это приняли свой ответ. Попали под санкции украинские парламентарии, попали под санкции украинские олигархи — все те, кто занимается сегодня антироссийской риторикой. Что включают в себя санкции? Это ограничение и заморозка тех активов, которые есть в России, запрет на расчеты, заморозка счетов в банках», — рассказал вице-премьер.
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Экономика , Антон Силуанов
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