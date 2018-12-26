Силуанов назвал адекватной реакцией расширение санкций в отношении Украины

Расширение санкций в отношении Украины — это адекватная реакция на ограничения, которые вводятся против России, российские власти и дальше будут так отвечать, заявил вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов в эфире программы «60 минут» на канале «Россия 1».

«Мы считаем, что это адекватная реакция на те ограничения, которые вводятся в отношении России. Собственно, мы и дальше так будем отвечать», — сказал он.

Силуанов подчеркнул, что это не Россия приняла санкционную риторику, но не отвечать на нее российские власти не могут.