Врио премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что в ходе телефонных переговоров с президентом России Владимиром Путиным удалось достичь договоренности по цене на российский газ.
"Вчера я два раза провел телефонную беседу с лидером России Путиным, темой этих бесед, конечно же, была цена на газ. Там есть две инстанции. "Газпром" и местная дочерняя компания "Газпром Армения" пересмотрят цену на газ, она поднимется. Но благодаря нашему внутреннему регулированию вопроса цена на газ для потребителей не поднимется", — заявил в понедельник во время прямого эфира в Facebook Пашинян.
Пресс-служба Кремля не сообщала об этих телефонных разговорах.
И.о. премьера, однако, не уточнил, за счет каких решений цена на газ для армянских потребителей не поднимется.
"Цена на газ всегда останется темой для переговоров с Россией, и мы делаем все для того, чтобы у наших потребителей не появились проблемы", — подчеркнул Пашинян.
Ранее армянские власти неоднократно заявляли, что ведут переговоры о снижении цен на газ с российской стороной. В 2018 году Армения получала газ на границе с Россией по $150 за 1 тыс. куб. м, она была снижена до этого уровня со $165 за 1 тыс. куб. м в 2016 году. При этом стоимость топлива для потребителей составляла $290.