Пашинян заявил о достижении договоренности с Путиным по цене на российский газ

Врио премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что в ходе телефонных переговоров с президентом России Владимиром Путиным удалось достичь договоренности по цене на российский газ.

"Вчера я два раза провел телефонную беседу с лидером России Путиным, темой этих бесед, конечно же, была цена на газ. Там есть две инстанции. "Газпром" и местная дочерняя компания "Газпром Армения" пересмотрят цену на газ, она поднимется. Но благодаря нашему внутреннему регулированию вопроса цена на газ для потребителей не поднимется", — заявил в понедельник во время прямого эфира в Facebook Пашинян.

И.о. премьера, однако, не уточнил, за счет каких решений цена на газ для армянских потребителей не поднимется.

"Цена на газ всегда останется темой для переговоров с Россией, и мы делаем все для того, чтобы у наших потребителей не появились проблемы", — подчеркнул Пашинян.

Ранее армянские власти неоднократно заявляли, что ведут переговоры о снижении цен на газ с российской стороной. В 2018 году Армения получала газ на границе с Россией по $150 за 1 тыс. куб. м, она была снижена до этого уровня со $165 за 1 тыс. куб. м в 2016 году. При этом стоимость топлива для потребителей составляла $290.