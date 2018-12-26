Совокупный государственный (прямой) и гарантированный государством долг Украины в ноябре 2018 года увеличился на $0,44 млрд и составил $74,76 млрд Об этом в среду сообщили в министерстве финансов страны.
"По состоянию на 30 ноября 2018 года государственный и гарантированный государством долг Украины составлял 2,12 млрд гривен или $74,76 млрд", — говорится в сообщении.
По данным минфина, на внешний долг пришлось около 65% от этой суммы, а остальная часть — внутренние займы. В финансовом ведомстве уточнили, что в прошлом месяце правительство чаще занимало в национальной валюте, чем в иностранной: сумма госдолга в гривнах увеличилась на 29,4 млрд (1,4%), в долларах — на 0,44 млрд (0,6%).
В рамках принятого на 2018 год бюджета Украины госдолг не должен превысить 2,7 трлн гривен (примерно $96 млрд), на следующий год его размер ограничен 2,4 трлн гривен (около $85 млрд). Курс гривны, по которому Минфин рассчитывает долг, в ноябре составлял 28,39 гривен за доллар.
Всемирный банк 18 декабря предоставил Украине кредитные гарантии на сумму в $750 млн, а уже 19 декабря министерство финансов разместило выпуск облигаций внутреннего государственного займа почти на 20 млрд гривен (около $722,4 млн). Кроме того, 21 декабря Национальный банк Украины сообщил о зачислении на свои счета нового кредитного транша МВФ на $1,5 млрд