Украина в ноябре 2018 года увеличила госдолг почти на $500 млн

Совокупный государственный (прямой) и гарантированный государством долг Украины в ноябре 2018 года увеличился на $0,44 млрд и составил $74,76 млрд Об этом в среду сообщили в министерстве финансов страны.

"По состоянию на 30 ноября 2018 года государственный и гарантированный государством долг Украины составлял 2,12 млрд гривен или $74,76 млрд", — говорится в сообщении.

По данным минфина, на внешний долг пришлось около 65% от этой суммы, а остальная часть — внутренние займы. В финансовом ведомстве уточнили, что в прошлом месяце правительство чаще занимало в национальной валюте, чем в иностранной: сумма госдолга в гривнах увеличилась на 29,4 млрд (1,4%), в долларах — на 0,44 млрд (0,6%).

В рамках принятого на 2018 год бюджета Украины госдолг не должен превысить 2,7 трлн гривен (примерно $96 млрд), на следующий год его размер ограничен 2,4 трлн гривен (около $85 млрд). Курс гривны, по которому Минфин рассчитывает долг, в ноябре составлял 28,39 гривен за доллар.