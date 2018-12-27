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Товарооборот между Россией и ЕС вырос за год на 21,5% 

Прайм + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Товарооборот между Россией и ЕС вырос за год на 21,5%, сообщил постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов.
"С начала 2017 года во взаимной торговле России и стран Евросоюза наблюдается тенденция к динамичному росту, закрепившаяся в текущем году. Так, согласно нашей статистике, по итогам трех кварталов 2018 года товарооборот между Россией и ЕС вырос на 21,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года", — заявил дипломат в интервью газете "Известия".
При этом, как сообщил Чижов, российский экспорт увеличился на 29%, а импорт — на 7,4%. Он также отметил, что объемы торговли уже превышают показатели 2014 года.
"Нынешний рост по свой сути, в основном, восстановительный. Хотя товарооборот России с рядом стран-членов ЕС, такими как Португалия, Бельгия, Ирландия, Кипр, Дания, Румыния, уже превысил и показатели 2012 года", — добавил постпред.
По словам дипломата, среди факторов положительной динамики — рост цен на энергетические сырьевые товары, которые составляют основу российского экспорта в ЕС, а также колебания валютных курсов.
"Однако главная предпосылка, на мой взгляд, — это естественное возвращение торговли между Россией и ЕС к уровню, отвечающему степени взаимопроникновения наших экономик, в соответствии со здравой коммерческой логикой и вопреки необдуманным политическим демаршам Запада", — заключил Чижов.
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Экономика , Владимир Чижов , ЕС , газета "Известия"
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