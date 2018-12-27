Десять рекордов российской экономики в 2018 году

В уходящем году Россия побила ряд рекордов в сфере экономики и финансов. Топ-10 экономических достижений предыдущих 12 месяцев — в материале РИА Новости

Рекордный золотой запас

В 2018-м Центральный банк России приобрел рекордное количество золота — 92,2 тонны, выйдя на первое место в мире по объемам закупок желтого металла. Доля золота в международных резервах достигла 18 процентов, золотой запас превысил две тысячи тонн. Еще в прошлом году Россия обошла по этому показателю Китай, у которого золота поменьше — 1800 тонн.

Зачем нам столько золота? В первую очередь это инструмент сохранности вложений и диверсификации рисков. В случае краха долларовой системы золото однозначно не обесценится. Сохраняя функцию платежного средства в мировой торговле, этот актив ослабляет зависимость от любой валюты.

Покупка монетарного золота — а ЦБ приобретает его исключительно на внутреннем рынке — неплохая поддержка российских золотодобытчиков, которые производят порядка 300 тонн драгметалла в год. Около двух третей уходит в хранилище Центрального банка.

Это также возможность заработать — в последнее время золото ожидаемо дорожает, к концу декабря цена за унцию доходила до 1270 долларов. Росту спроса способствуют как прогнозы о замедлении мировой экономики, так и торговые войны.

Кстати, некоторые аналитики не исключают, что часть накопленного золота Россия может впоследствии использовать для финансирования структуры, альтернативной Всемирному банку , и получить тем самым мощный инструмент противодействия США в торговых войнах.

Рекордно низкие вложения в госдолг США

Запасаясь золотыми слитками, ЦБ параллельно сокращает вложения в государственные облигации США. Практически весь американский госдолг распродан. Уже к июню доля трежерис в российских резервах не превышала десяти процентов, а сейчас приблизилась к нулю.

Еще в 2010-м вложения России в американские гособлигации, считающиеся, наряду с долларом США, самым ликвидным и надежным финансовым инструментом в мире, превышали 176 миллиардов долларов. Почему ЦБ избавился от этих бумаг?

Основная причина — нарастающее санкционное давление со стороны Вашингтона. ЦБ выводит средства из трежерис с апреля 2014 года, но в 2018-м этот процесс принял характер масштабной распродажи. После очередных санкций регулятор сократил вложения в казначейские обязательства США сразу вдвое.

Кредитовать американскую экономику в такой ситуации нет никакого резона. Отказ от трежерис логичен и с экономической точки зрения, так как страхует российский финансовый рынок от потрясений в случае введения санкций против отечественных компаний.

Рекордный профицит бюджета

По итогам года российский бюджет будет исполнен с профицитом — впервые за последние семь лет. По прогнозам Минфина , профицит составит 2,5 процента ВВП. В 2017-м бюджет был дефицитным: расходы превысили доходы на 1,4 процента ВВП.

Изначально в бюджет закладывали дефицит в размере 1 271,4 миллиарда рублей (1,3 процента ВВП), но дорогая нефть внесла серьезные коррективы. Дополнительные нефтегазовые доходы обеспечили бюджету профицит.

Минфин прогнозирует, что по итогам года сверхдоходы от нефти и газа достигнут 2,7 триллиона рублей. Профицит бюджета — это запас прочности государства, с которым Россия сможет противостоять новым западным санкциям.

Рекордно низкий госдолг

Суммарный внешний долг России — один из самых низких в мире, всего 525 миллиардов долларов. Для сравнения: у Великобритании этот показатель — 7,5 триллиона долларов, у Франции — пять триллионов, Германии — 4,8 триллиона. По всей еврозоне — 14 триллионов, а у США — больше 21 триллиона долларов.

Как установили аналитики швейцарского банка UBS, Россия лидирует по скорости сокращения внешнего долга (включая государственный и задолженность всех секторов экономики).

Если международная экономическая конъюнктура внезапно ухудшится, внешний долг превратится в большую проблему, причем очень быстро. Чем меньше долг, тем меньше риск дефолта при глобальных потрясениях.

Экономисты считают нынешний размер российского долга оптимальным: 20,4 процента ВВП. Весь внешний долг сопоставим с размерами российских золотовалютных резервов (450 миллиардов долларов). Значит, российский Минфин может в любой момент просто выкупить его у иностранцев.

Рекордно низкие ставки по ипотеке

Россияне в 2018 году взяли рекордное количество ипотечных кредитов. По оценкам экспертов группы "Дом.рф", за 10 месяцев 2018 года выдано 1,17 миллиона кредитов на 2,37 триллиона рублей.

Росту объемов кредитования на покупку жилья способствовало существенное снижение процентных ставок. Ставки по ипотеке достигли однозначных показателей еще в 2017 году и с тех пор уверенно шли вниз.

В январе-сентябре 2018 года средние ставки по жилищным займам составили 9,55 процента — это почти на 1,4 процентных пункта меньше, чем в прошлом году. А в октябре новый рекорд — 9,41 процента.

По прогнозам Минстроя , к 2022 году оформить ипотеку можно будет и под шесть процентов. Как пояснили в ведомстве, этому способствует улучшение экономической ситуации, субсидирование ставок государством и самими застройщиками — за счет всевозможных скидок и акций.

Рекорд по добыче нефти

В 2018-м Россия поставила абсолютный рекорд по добыче нефти. В октябре достигнут показатель в 11,6 миллиона баррелей черного золота в сутки.

Как отмечается в докладе ОПЕК , это наивысший показатель страны в постсоветский период.

В ОПЕК ожидают, что по итогам года добыча нефти в России вырастет до 11,24 миллиона баррелей в сутки.

Российские нефтяные компании обладают потенциалом для дальнейшего увеличения производства за счет развития новых месторождений, подчеркивается в докладе ОПЕК.

Рекорд экспорта газа в Европу

По итогам года объемы экспорта трубопроводного газа в Европу превысят 200 миллиардов кубометров.

Уже за первые 11 месяцев "Газпром" экспортировал 179,9 миллиарда кубометров газа, что на 2,6 процента больше, чем за тот же период прошлого года, и на 10,2 процента больше, чем в позапрошлом.

Импорт нарастили прежде всего Германия, Австрия, Нидерланды, а также Франция, Чехия, Финляндия и Румыния. Венгрия и Греция только за январь-ноябрь купили российского газа больше, чем за весь прошлый год.

Россия поставляет голубое топливо в Европу по нескольким маршрутам: транзитом через Белоруссию, Польшу и Украину, а также напрямую через Балтийское море. Запуск "Турецкого потока" и "Северного потока — 2" позволяет в теории довести экспорт газа в Европу почти до 290 миллиардов кубометров, то есть нарастить его в полтора раза.

Впрочем, по прогнозам Международного энергетического агентства , даже это не покроет потребность Старого света в дополнительных объемах.

Рекордный экспорт пшеницы

Помимо углеводородов, Россия экспортировала в 2018 году и рекордные объемы зерна. Покупатели — более сотни стран мира, в том числе Египет, Турция, Бангладеш, Саудовская Аравия, Индонезия, Азербайджан, Нигерия.

По оценкам Минсельхоза , за сельскохозяйственный год Россия экспортировала 33-34 миллиона тонн пшеницы. Урожай превысил все ожидания: зерновых собрали 109 миллионов тонн и почти две трети пришлось на пшеницу.

По данным Bloomberg, по итогам 2017-2018 сельскохозяйственного года Россия экспортировала 36,6 миллиона тонн пшеницы — на 30 процентов больше, чем в прошлом году, и по этому показателю выйдет в лидеры столетия.

Пока еще действующий рекорд принадлежит США, в 1992-1993 сельскохозяйственном году поставившим на мировой рынок 36,8 миллионов тонн пшеницы. Но, похоже, долго он не продержится.

Как сообщал осенью The Wall Street Journal, из-за роста экспорта российского зерна американские фермеры несут существенные потери, в стране закрываются сельхозпредприятия, причем такими темпами, которых не наблюдалось с 1980-х годов. Российское зерно дешевле американского, а значит, и дальше будет вытеснять его с мирового рынка.

Вторые в рейтинге Bloomberg

В рейтинге развивающихся экономик агентства Bloomberg Россия поднялась с седьмого места на второе.

Рост российской экономики отметили и эксперты Всемирного банка: в рейтинге Doing Business страна за год поднялась с 35-го на 31-е место, хотя в 2012 году была лишь 120-й.

Кстати, по подсчетам того же Всемирного банка, Россия вплотную приблизилась к Топ-10 экономик мира по объему ВВП, обойдя Южную Корею и заняв 11-е место. За год российский ВВП увеличился почти на 300 миллиардов долларов — до 1,58 триллиона долларов.

Согласно майским указам президента, Россия должна войти в пятерку крупнейших экономик мира к 2024 году.

Рекордный рост турпотока в Россию

Наконец, уходящий год оказался рекордным и для российского туристического рынка: 90 миллионов туристов. Это самый высокий показатель за последние десять лет.

По данным Ростуризма, с 2008 года въездной и внутренний поток туристов вырос почти на 70 процентов — это и иностранные граждане, въехавшие страну, и российские туристы. Подавляющая доля турпотока пришлась на внутренний туризм: больше 60 миллионов человек. Самые популярные направления — Москва, Краснодарский край, Крым, Санкт-Петербург и Владимирская область.

Интерес к России подогрел чемпионат мира по футболу, а также отдых в Крыму. Состоявшийся летом мундиаль собрал почти семь миллионов болельщиков, из которых 3,5 миллиона — иностранцы. Чемпионат мира принес российской экономике почти триллион рублей.