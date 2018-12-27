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Минфин РФ хочет установить минимальную цену на вина 

Прайм 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Министерство финансов России рассматривает возможность установить в стране уже в следующем 2019 году минимальные розничные цены на вино и его производные, пишет газета "Известия".
Как пишет газета, эту возможность ведомство обсуждает с бизнес-сообществом.
Ранее введением минимальных цен начали регулировать рынок водки, коньяка, бренди и игристых вин (шампанского).
Союз виноделов и виноградарей поддержал такое ограничение. В организации отметили, что эта мера позволит отличить настоящее вино от подделки. При этом там поясняют, что минимальная цена должна быть ниже стоимости шампанского: из-за отличий процесса их производства.
А вот в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) эту инициативу не оценили: минимальные цены на вино не помогут повысить качество продаваемого алкоголя.
Издание со ссылкой на оператора фискальных данных "Такском" пишет также, что сейчас в России средняя стоимость бутылки вина объемом 0,75 литра на полках магазинов составляет 370 рублей.
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Экономика , Минфин , газета "Известия"
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