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В Австрии верят в успешную реализацию «Северного потока—2», заявил посол РФ 

РИА Новости + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Австрии верят в успешную реализацию проекта "Северный поток-2", заявил в интервью РИА Новости посол России в Австрии Дмитрий Любинский.
"Самым перспективным начинанием в рамках нашего энергетического партнерства с Австрией, конечно, является "Северный поток-2". По дну Балтики уже проложено более 300 километров газопровода. В успешную реализацию этого проекта здесь верят", — сказал Любинский.
Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву, а также США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. В свою очередь Германия, обладающая крупнейшей в ЕС экономикой, заявляла, что поддерживает "Северный поток-2".
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Экономика , ЕС , РИА Новости
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