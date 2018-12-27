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Бизнес теряет доверие к экономике Великобритании 

Вести Экономика 1 час назад
Фото: Reuters
Доверие бизнес-лидеров к британской экономике упало до самого низкого уровня более чем за 18 месяцев, поскольку риск "жесткого" Brexit вырос, сообщает Reuters со ссылкой на Institute of Directors (IoD).
Организация, которая представляет директоров компаний и высокопоставленных менеджеров, заявила, что ее индикатор доверия вышел в плюс ранее в этом году, когда было достигнуто соглашение о переходном периоде после Brexit. Однако он неуклонно снижался с апреля и достиг минимума в этом месяце.
Старший экономист IoD Тедж Парих отметил, что нет никаких сомнений в том, что неопределенность вокруг Brexit оказывает пагубное влияние на прогнозы компаний.
"Перспектива [выхода Великобритании из Евросоюза] без сделки в ближайшем будущем будет оказывать сильное давление на настроения директоров", — добавил Парих.
По данным IoD, хотя руководители компаний настроены пессимистично в отношении экономики, настроения в отношении их собственных фирм остаются относительно оптимистичными.
Индикатор оптимизма в отношении экономики в целом в декабре составил -38%. Соответствующий индикатор для компаний самих респондентов составил +30% по сравнению с +31% год назад.
В опросе IoD в декабре участвовали 724 руководителя компаний.
Как сообщали "Вести. Экономика", до официального выхода Великобритании из Евросоюза остается менее 100 дней. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что она намерена провести голосование по своему плану Brexit на неделе, начинающейся 14 января.
Ранее Мэй отложила голосование по проекту соглашения о Brexit, запланированное на 11 декабря, из-за недостаточной поддержки соглашения в парламенте.
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Комментарии
Экономика , Тереза Мэй , ЕС , Reuters
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