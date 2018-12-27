Силуанов спрогнозировал поведение рубля в 2019 году

По его мнению, оснований опасаться нестабильности российской национальной валюты нет.

Министр отметил, что в текущем году давление на курс рубля оказывал выход иностранных инвесторов из российских бумаг, отток капитала.

«В следующем году, надеюсь, что таких оттоков в таких объемах не будет происходить, поэтому базовых оснований говорить о нестабильности национальной валюты нет», — сказал Силуанов.

Информационное агентство ТАСС со ссылкой на «Обзор рисков финансовых рынков» Центробанка от 21 декабря сообщает, что волатильность обменного курса рубля вернулась к значениям, предшествующим всплеску волатильности в августе.

Напомним, что в августе 2018 года на фоне введения санкций против России и опасений введения новых ограничительных мер со стороны США курс доллара к рублю подскочил сразу на 7,9%, а в начале сентября — еще на 4,6%, достигнув отметки в 70,6 рубля за доллар.