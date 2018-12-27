Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
69.01
$
69.39
78.70
79.00
Прогноз
09.01 – 16.01
$
67.91
77.80
Индексы и котировки Brent
53.35
+0.72 Золото
1272.72
+0.06 РТС
1061.84
+0.36
Динамика валют
EUR / USD
27.12
1.1396
+0.0025
12.12
1.1371
23.12
12.12
30.11

Силуанов спрогнозировал поведение рубля в 2019 году 

Парламентская газета 31 минуту назад
Фото: РИА Новости
Глава Министерства финансов Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия-1» в среду оценил перспективы колебания курса рубля в 2019 году.
По его мнению, оснований опасаться нестабильности российской национальной валюты нет.
Министр отметил, что в текущем году давление на курс рубля оказывал выход иностранных инвесторов из российских бумаг, отток капитала.
«В следующем году, надеюсь, что таких оттоков в таких объемах не будет происходить, поэтому базовых оснований говорить о нестабильности национальной валюты нет», — сказал Силуанов.
Информационное агентство ТАСС со ссылкой на «Обзор рисков финансовых рынков» Центробанка от 21 декабря сообщает, что волатильность обменного курса рубля вернулась к значениям, предшествующим всплеску волатильности в августе.
Напомним, что в августе 2018 года на фоне введения санкций против России и опасений введения новых ограничительных мер со стороны США курс доллара к рублю подскочил сразу на 7,9%, а в начале сентября — еще на 4,6%, достигнув отметки в 70,6 рубля за доллар.
Парламентская газета: последние новости
В Новый год с обновлённой экономикой Путин и Лукашенко обсудят разницу в подходах к налоговому манёвру Польша подписала очередной контракт на поставки газа из США
Комментарии
Экономика , Антон Силуанов , Минфин , Центральный банк России , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Силуанов рассказал о планах по дедолларизации1
Минтруд ответил на слухи о «массовых увольнениях»5
Греф ожидает роста ставок по ипотеке в России1
Нефть Brent дешевеет более чем на 3%1
Кризис в США поможет рублю отсрочкой санкций2
Видео
00:46
Доллар преодолел психологическую отметку
Рынки
01:27
Нефть неожиданно подорожала
Рынки
20:34
Обвал в США: будет ли повторение 2008-го
Рынки Статьи
01:27
Россиян предупредили о неприятностях из-за НДС
Личный счет Экономика
00:53
Путин встретился с миллиардерами в Кремле
Экономика
01:45
Китай отказал России в дедолларизации
Экономика Статьи
00:35
Силуанов рассказал о пенсионном капитале
Личный счет
00:40
Доллар по 80: к чему готовиться России
Экономика Статьи
01:48
Путин повысил МРОТ
Личный счет
00:42
Украина покаялась перед «Газпромом»
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение