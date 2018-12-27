ЕЦБ: рост мировой экономики замедлится в 2019 году

Глобальная экономическая активность, как ожидается, замедлится в 2019 году и останется стабильной после этого, заявил Европейский центральный банк (ЕЦБ) в своем экономическом бюллетене.

Ослабление политической поддержки в странах с развитой экономикой и влияние торгового конфликта между США и Китаем оказывают давление на глобальную активность, отметил ЕЦБ.

"Рост мировой торговли несколько замедлился, и возросла неопределенность в отношении будущих торговых отношений", — говорится в бюллетене.

"Финансовые условия в странах с развитой экономикой остаются стимулирующими, в то время как для некоторых развивающихся рынков они ужесточились", — заявил регулятор.

ЕЦБ прогнозирует, что глобальное инфляционное давление будет медленно расти по мере сокращения резервных мощностей.

Как сообщали "Вести. Экономика", по итогам декабрьского заседания ЕЦБ оставил процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, ставку по депозитам — на уровне минус 0,4% годовых, ставку по маржинальным кредитам — на уровне 0,25% годовых. Центробанк вновь заявил, что намерен сохранять ключевые ставки на их нынешних уровнях по крайней мере до конца лета 2019 года.

Регулятор также подтвердил, что чистые покупки активов будут прекращены к концу декабря, несмотря на замедление экономического роста в регионе. При этом Совет управляющих ЕЦБ намерен продолжать реинвестировать основные платежи от погашения ценных бумаг, приобретенных в рамках программы скупки активов.

ЕЦБ повысил прогноз инфляции на 2018 год с 1,7% до 1,8%. Прогноз на 2019 год был снижен с 1,7% до 1,6%.

"Исходя из текущих цен фьючерсов на нефть, инфляция, вероятно, замедлится в ближайшие месяцы. Показатели базовой инфляции остаются в целом сдержанными, но внутреннее ценовое давление продолжает усиливаться и расширяться", — отмечается в бюллетене центробанка.

"Ожидается, что базовая инфляция ускорится в среднесрочной перспективе при поддержке мер денежно-кредитной политики ЕЦБ, продолжающегося экономического роста и повышения заработной платы", — заявил регулятор.