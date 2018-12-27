Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
69.05
$
69.39
79.20
79.00
Прогноз
09.01 – 16.01
$
67.70
78.50
Индексы и котировки Brent
52.86
+0.94 Золото
1276.08
+0.01 РТС
1056.61
–0.15
Динамика валют
EUR / USD
27.12
1.1446
+0.0075
12.12
1.1371
23.12
12.12
30.11

На Украине рассказали об «очень непростом выборе» из-за «Северного потока-2» 

Рамблер + ещё 3 1 час назад
Украинский дипломат и глава фонда «Майдан иностранных дел» Богдан Яременко рассказал о нелегком выборе Киева из-за «Северного потока-2». Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, украинские власти поддерживают и санкции США против Германии из-за «Северного потока-2», и санкции Европы против России, однако им придется сделать выбор.
«Сегодня мы призываем Германию и Евросоюз применить санкции против России из-за ее действий в Азовском и Черном морях, но в то же время радуемся санкциям США против Германии. Так не будет. Нам придется выбирать между партнерами и их интересами, а это очень непростой выбор», — сказал дипломат.
Яременко также отметил, что санкции против газопровода могут негативно сказаться отношениях Украины и Германии. По его словам, Германия не откажется от строительства «Северного потока-2» из-за тесных партнерских отношений с Россией.
«Северный поток-2» — проект магистрального газопровода из России в Германию длиной более 1200 км, который обеспечит поставки топлива в Европу без участия транзитных стран.
К концу ноября в рамках проекта было уложено около 300 км трубопровода.
Комментарии23
Экономика , Видео , ЕС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыта тайная связь Порошенко с мировой закулисой216
Украина получила 349 млн евро от Всемирного банка
Деньги российских банков погрязли на Кипре
Медведев сделал заявление после повышения пенсий477
Чиновники вспомнили судьбу Улюкаева и отказались от подарков43
Видео
00:47
В России станет меньше Сбербанков
Компании Экономика
00:46
Доллар преодолел психологическую отметку
Рынки
04:30
Чиновники вспомнили судьбу Улюкаева и отказались от подарков
Экономика Криминал
01:27
Нефть неожиданно подорожала
Рынки
00:52
Россиян обрадовали новостями о пенсии перед Новым годом
Личный счет Политика
23:19
Силуанов рассказал о планах по дедолларизации
Экономика
20:34
Обвал в США: будет ли повторение 2008-го
Рынки Статьи
01:27
Россиян предупредили о неприятностях из-за НДС
Личный счет Экономика
00:53
Путин встретился с миллиардерами в Кремле
Экономика
01:45
Китай отказал России в дедолларизации
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение