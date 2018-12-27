На Украине рассказали об «очень непростом выборе» из-за «Северного потока-2»

Украинский дипломат и глава фонда «Майдан иностранных дел» Богдан Яременко рассказал о нелегком выборе Киева из-за «Северного потока-2». Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, украинские власти поддерживают и санкции США против Германии из-за «Северного потока-2», и санкции Европы против России, однако им придется сделать выбор.

«Сегодня мы призываем Германию и Евросоюз применить санкции против России из-за ее действий в Азовском и Черном морях, но в то же время радуемся санкциям США против Германии. Так не будет. Нам придется выбирать между партнерами и их интересами, а это очень непростой выбор», — сказал дипломат.

Яременко также отметил, что санкции против газопровода могут негативно сказаться отношениях Украины и Германии. По его словам, Германия не откажется от строительства «Северного потока-2» из-за тесных партнерских отношений с Россией.

«Северный поток-2» — проект магистрального газопровода из России в Германию длиной более 1200 км, который обеспечит поставки топлива в Европу без участия транзитных стран.

К концу ноября в рамках проекта было уложено около 300 км трубопровода.