Чиновники вспомнили судьбу Улюкаева и отказались от подарков

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Российское министерство вспомнило судьбу Улюкаева и отказалось от подарков 

Lenta.ru 1 час назад
Минэкономразвития в этом году не принимает новогодние подарки, рассказал The Bell сотрудник одной из государственных структур.
Собеседник издания сообщил, что руководству министерства были присланы подарки, но получатели оставили только открытку, а остальное вернули обратно. Чиновник из Минэкономразвития подтвердил, что руководители ведомства во главе с Максимом Орешкиным принимают только открытки.
Как выглядит «корзинка с колбасой» от Игоря Сечина
Такой практике, по данным The Bell, следуют не все ведомства: так, помощник неназванного федерального министра сообщала 25 декабря, что подарками «вся приемная уставлена, и холодильник забит».
Подарок в виде корзины с колбасой фигурировал в деле в деле бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, который был осужден за вымогательство взятки у «Роснефти». В расследовании она проходила как вещественное доказательство и была уничтожена.
Российским чиновникам законодательно разрешено принимать подарки только в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками, а также с другими официальными событиями. Подарок, стоимость которого превышает три тысячи рублей, чиновник обязан передать в государственную собственность, но впоследствии может выкупить его.
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Комментарии40
Экономика , Видео , Алексей Улюкаев , Максим Орешкин , Игорь Сечин , Минэкономразвития , Роснефть
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