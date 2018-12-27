Чиновники вспомнили судьбу Улюкаева и отказались от подарков

Российское министерство вспомнило судьбу Улюкаева и отказалось от подарков

Минэкономразвития в этом году не принимает новогодние подарки, рассказал The Bell сотрудник одной из государственных структур.

Собеседник издания сообщил, что руководству министерства были присланы подарки, но получатели оставили только открытку, а остальное вернули обратно. Чиновник из Минэкономразвития подтвердил, что руководители ведомства во главе с Максимом Орешкиным принимают только открытки.

Такой практике, по данным The Bell, следуют не все ведомства: так, помощник неназванного федерального министра сообщала 25 декабря, что подарками «вся приемная уставлена, и холодильник забит».

Подарок в виде корзины с колбасой фигурировал в деле в деле бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева , который был осужден за вымогательство взятки у «Роснефти» . В расследовании она проходила как вещественное доказательство и была уничтожена.

Российским чиновникам законодательно разрешено принимать подарки только в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками, а также с другими официальными событиями. Подарок, стоимость которого превышает три тысячи рублей, чиновник обязан передать в государственную собственность, но впоследствии может выкупить его.