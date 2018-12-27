Украина получила 349 млн евро под гарантии Всемирного банка

Украина получила первые 349 млн евро под гарантии Всемирного банка , средства поступили в государственный бюджет Украины, сообщили в пресс-службе Министерства финансов.

«Deutsche Bank предоставил кредит в размере 349,3 млн евро в форме двух траншей: транша A в размере 53,2 млн евро со сроком погашения 4 года и транша B в размере 296,1 млн евро со сроком погашения 10 лет и льготным периодом 4,5 лет», — сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что по данному кредиту была использована часть гарантии в сумме 375 млн долларов США в эквиваленте в евро, при этом общая сумма гарантий Всемирного банка составляет 750 млн долларов.

В первом квартале 2019 года под неиспользованную часть гарантий Украина намерена привлечь следующий кредит.

18 декабря Совет директоров Всемирного банка одобрил выделение Украине финансовой гарантии на 750 млн долл. Предполагается, что гарантия должна быть направлена на поддержку в Украине реформ в банковской системе, сфере противодействия коррупции, в сфере учета сельскохозяйственных земель, пенсионного обеспечения, субсидий на жилищно-коммунальные услуги и здравоохранения.