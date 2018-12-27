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Раскрыта тайная связь Порошенко с мировой закулисой 

Дни.ру 1 час назад
Президент Украины неплохо заработал в этом году: только фонд Ротшильдов выплатил ему 20 миллионов долларов дивидендов. На фоне стремительно беднеющего населения, доходы Петра Порошенко возмутили граждан страны. А кто-то даже заподозрил его в связях с тайными обществами, управляющими миром.
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Вот уже почти три столетия династия европейских банкиров Ротшильдов остается мишенью для многочисленных теорий заговоров. К примеру, утверждалось, что эта еврейская семья принадлежит к иллюминатам, контролирует все богатство мира и финансовых учреждений и поощряет войны между государствами. На сегодня общее состояние клана Ротшильдов превышает три триллиона долларов, эта фамилия во всем мире является синонимом богатства.
И вот теперь выясняется, что президент Украины получил от компании Rothschild Trust около 20 миллионов долларов дивидендов за 2018 год. В управлении этой структуры, зарегистрированной в Швейцарии, находится кондитерская корпорация Roshen.
Это — один из крупнейших в мире производителей кондитерских изделий, выпускающий 450 тысяч тонн продукции в год. Компания до сих принадлежит Петру Порошенко, хотя, выдвигая свою кандидатуру на пост президента Украины, он обещал в случае победы на выборах продать свой главный актив.
Правда, надо отдать должное хитрецу Порошенко: Roshen он не продал, но после вступления в должность президента передал управление корпорацией в слепой траст. Наблюдатели оценили уловку: корпорация вроде бы теперь не его, но, на самом деле, ее владельцем остается президент Украины.
Сейчас продажей корпорации безуспешно занимается инвестиционная компания Rothschild, которая из-за продолжающегося конфликта в Донбассе не может найти покупателя. Никто из крупных игроков на шоколадно-кондитерском рынке не хочет приобретать рискованный актив.
Поражает цинизм Петра Порошенко: в то время, как из Европы в его карман продолжают поступать немалые деньги, население Украины все больше скатывается в нищету. По официальным данным, в стране за чертой бедности живет около трети граждан.
Доход 33,9% украинцев (это около 14 миллионов человек) составляет меньше фактического прожиточного минимума, сообщает государственная служба статистики Украины. Согласно госбюджету на 2019 год, прожиточный минимум на одного человека в месяц в 2019 году на Украине с 1 января составит 66 долларов. Для сравнения: в России этот показатель равен почти 300 долларам.
Очевидно, что связь Порошенко с тайной мировой закулисой не прибавляет ему политических очков перед намеченными на март 2019 года президентскими выборами. Его рейтинг сейчас не превышает 10%, в то время, как в лидеры президентской гонки выбилась газовая принцесса Юлия Тимошенко. В спину ей дышит шоумен и артист Владимир Зеленский.
В такой, заведомо проигрышной ситуации Порошенко остается только придумать новую провокацию в отношении России — послать свои корабли к Крымскому мосту или устроить диверсию на границе. Правда, в таком случае, украинскому президенту нужно будет запастись галстуком для жевания — его будет ждать судьба Михаила Саакашвили.
Дни.ру: последние новости
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Комментарии220
Экономика , Юлия Тимошенко , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Михаил Саакашвили , Рошен
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