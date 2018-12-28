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Названы самые востребованные профессии 2019 года 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 24 минуты назад
Фото: РИА Новости
Специалисты портала по поиску работу Superjob.ru составили список профессий, которые будут наиболее востребованы в наступающем году.
В частности, специалисты считают, что в 2019 году будет расти спрос на разработчиков приложений для iOS и Android. Пока конкуренция в этой сфере низкая — меньше двух претендентов на место. При этом средняя зарплата по Москве у специалистов в этой сфере составляет 130-140 тыс. рублей, а максимальный оклад может достигать 300 тысяч, пишет «Российская газета».
Кроме того, ожидается рост спроса на UI/UX-дизайнеров, которые занимаются созданием интерфейсов платформ и сайтов. Пока конкуренция в этой профессии всего 2,5 человека на место, а средняя зарплата по Москве составляет примерно 120 тыс. рублей при максимальном окладе 250 тысяч.
Также увеличится спрос на специалистов по тестированию/QA. В этой профессии конкуренция также составляет 2,5 соискателя на вакансию. Средний оклад по столице составляет около 90 тыс. рублей, а максимум — около 250 тысяч.
Специалисты также ожидают рост спроса на аналитиков данных. Эта профессия наиболее востребована среди IT-компаний, финансовых организаций, компаний сферы продаж и услуг. Сейчас в этой сфере конкуренция составляет 4,5 претендента на место. Средняя зарплата по Москве составляет 140-150 тыс. рублей и доходит до 250 тысяч.
В четверг СМИ со ссылкой на Минтруд сообщали, сотрудники каких сфер могут потерять работу в 2019 году. Сообщалось, что всего сокращения могут коснуться более 200 тысяч россиян. Однако Минтруд опроверг сообщения о грядущих «массовых увольнениях».
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Экономика , Минтруд , "Российская газета"
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