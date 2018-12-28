Названы самые востребованные профессии 2019 года

Специалисты портала по поиску работу Superjob.ru составили список профессий, которые будут наиболее востребованы в наступающем году.

В частности, специалисты считают, что в 2019 году будет расти спрос на разработчиков приложений для iOS и Android. Пока конкуренция в этой сфере низкая — меньше двух претендентов на место. При этом средняя зарплата по Москве у специалистов в этой сфере составляет 130-140 тыс. рублей, а максимальный оклад может достигать 300 тысяч, пишет « Российская газета ».

Кроме того, ожидается рост спроса на UI/UX-дизайнеров, которые занимаются созданием интерфейсов платформ и сайтов. Пока конкуренция в этой профессии всего 2,5 человека на место, а средняя зарплата по Москве составляет примерно 120 тыс. рублей при максимальном окладе 250 тысяч.

Также увеличится спрос на специалистов по тестированию/QA. В этой профессии конкуренция также составляет 2,5 соискателя на вакансию. Средний оклад по столице составляет около 90 тыс. рублей, а максимум — около 250 тысяч.

Специалисты также ожидают рост спроса на аналитиков данных. Эта профессия наиболее востребована среди IT-компаний, финансовых организаций, компаний сферы продаж и услуг. Сейчас в этой сфере конкуренция составляет 4,5 претендента на место. Средняя зарплата по Москве составляет 140-150 тыс. рублей и доходит до 250 тысяч.