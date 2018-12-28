В России планируют снижать добычу нефти с 2022 года

Стратегия развития минерально-сырьевой базы РФ до 2035 года предусматривает снижение добычи нефти с 2022 года с пикового уровня в 562 миллиона тонн, говорится в документе.

Ранее в пятницу правительство одобрило стратегию развития минерально-сырьевой базы РФ до 2035 года.

Согласно документу, рост добычи нефти в России достигнет пика в 2020-2021 годах на уровне 562 миллиона тонн. При этом в 2018 году ожидается рост добычи нефти до 549 миллионов тонн, в 2019 — до 557 миллионов тонн.

Однако в 2022 году прогнозируется снижение добычи нефти РФ с 562 миллионов тонн до 560 миллионов. В 2023 году добыча нефти ожидается на уровне 558 миллионов тонн, в 2024 году — 557 миллионов тонн.