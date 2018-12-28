Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
69.35
$
69.40
79.25
79.00
Прогноз
09.01 – 16.01
$
67.70
78.50
Индексы и котировки Brent
52.27
+0.83 Золото
1278.10
–0.02 РТС
1066.13
–0.56
Динамика валют
EUR / USD
28.12
1.1445
+0.0081
13.12
1.1364
24.12
13.12
02.12

В России планируют снижать добычу нефти с 2022 года 

РИА Новости + ещё 2 33 минуты назад
Фото: РИА Новости
Стратегия развития минерально-сырьевой базы РФ до 2035 года предусматривает снижение добычи нефти с 2022 года с пикового уровня в 562 миллиона тонн, говорится в документе.
Ранее в пятницу правительство одобрило стратегию развития минерально-сырьевой базы РФ до 2035 года.
Согласно документу, рост добычи нефти в России достигнет пика в 2020-2021 годах на уровне 562 миллиона тонн. При этом в 2018 году ожидается рост добычи нефти до 549 миллионов тонн, в 2019 — до 557 миллионов тонн.
Однако в 2022 году прогнозируется снижение добычи нефти РФ с 562 миллионов тонн до 560 миллионов. В 2023 году добыча нефти ожидается на уровне 558 миллионов тонн, в 2024 году — 557 миллионов тонн.
Добыча нефти в России в 2017 году составила 547 миллионов тонн. При этом министр энергетики РФ Александр Новак на текущей неделе сообщил, что добыча нефти в России в 2018 году составит 556 миллионов тонн, допустив сохранение этого уровня в 2019 году.
Последние новости
В Крыму рассказали, зачем построили заграждение на границе с Украиной Зеленский призвал пересмотреть языковую политику на Украине В Крыму прокомментировали слова Лолиты о полуострове
Комментарии
Экономика , Александр Новак
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еврозона может расшириться
Рынку жилья пообещали проблемы
Для рубля дали неутешительный прогноз на 2019 год96
Китай пошел на беспрецедентные уступки США95
Безденежье: доходы россиян уйдут в минус222
Видео
00:47
В России станет меньше Сбербанков
Компании Другое
00:46
Доллар преодолел психологическую отметку
Рынки
00:25
Курс евро взлетел более чем на рубль
Рынки
04:30
Чиновники вспомнили судьбу Улюкаева и отказались от подарков
Экономика Криминал
01:27
Нефть неожиданно подорожала
Рынки
05:05
В банках с красной икрой выявили подмену
Компании Экономика
00:52
Россиян обрадовали новостями о пенсии перед Новым годом
Личный счет Политика
23:19
Силуанов рассказал о планах по дедолларизации
Экономика
20:34
Обвал в США: будет ли повторение 2008-го
Рынки Статьи
01:27
Россиян предупредили о неприятностях из-за НДС
Личный счет Недвижимость
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение