Россия и Армения ускорят переговоры по газу

Переговоры России и Армении по газу будут интенсифицированы, сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

"Эта тема (переговоров по газу с Арменией — ред.) затрагивалась вчера. Было условлено интенсифицировать разговор по газу, потому что до вчерашнего дня мы не могли констатировать активных переговоров между нашим "Газпромом" и армянскими коллегами", — сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают стадию и успешность переговоров.

Говоря о сроках переговоров, пресс-секретарь президента отметил, что "они есть, мы в цейтноте".

Ранее исполняющий обязанности министра энергетических инфраструктур и природных ресурсов Армении Гарегин Баграмян заявил, что Ереван ведет переговоры о цене на газ как с "Газпромом", так и с министерством энергетики России, и они направлены на снижение тарифов. Он отметил, что цена на газ для Армении не изменится, если переговоры с российской стороной по тарифам не завершатся до конца года.

Россия поставляет газ Армении по цене 150 долларов за тысячу кубометров. Монопольным правом на поставку и распределение российского природного газа на внутреннем рынке Армении обладает 100-процентная "дочка" "Газпрома" — "Газпром Армения". В 2013 году компании подписали контракт на поставку в Армению российского газа в объеме до 2,5 миллиарда кубометров в год в 2014–2018 годах. В апреле 2016 года было подписано дополнение к контракту.