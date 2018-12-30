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Миллер рассказал, когда пройдет запуск «Северного потока -2» 

ТК «Звезда» + ещё 7 41 минуту назад
Фото: ТАСС
Давление на участников проекта с американкой стороны не внесло коррективы в начальные планы.
Поставки газа по «Северному потоку-2» начнутся, как запланировано, первого января 2020 года. Об этом рассказал глава «Газпрома» Алексей Миллер.
Он отметил, давление на участников проекта с американкой стороны не внесло коррективы в начальные планы, передает «Интерфакс».
Кроме того, глава Роснефти Игорь Сечин также сказал, что готов вести работу, независимо от того, как будут развиваться отношения между России и Соединенными Штатами.
«Мы в этих условиях работаем постоянно», — добавил он.
Газопровод «Северный поток-2» строится по дну Балтийского моря от России до Германии с целью обеспечения надежных поставок газа в Европу. Проектом предполагается прокладка двух ниток, мощность которых будет составлять 55 миллиардов кубометров.
Против строительства этого газопровода выступают Украина, США, Литва, Польша и Латвия.
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Комментарии
Экономика , Алексей Миллер , Игорь Сечин , Газпром , Роснефть , Интерфакс
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