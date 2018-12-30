Миллер рассказал, когда пройдет запуск «Северного потока -2»

Давление на участников проекта с американкой стороны не внесло коррективы в начальные планы.

Алексей Миллер. Поставки газа по «Северному потоку-2» начнутся, как запланировано, первого января 2020 года. Об этом рассказал глава «Газпрома»

Он отметил, давление на участников проекта с американкой стороны не внесло коррективы в начальные планы, передает «Интерфакс»

Кроме того, глава Роснефти Игорь Сечин также сказал, что готов вести работу, независимо от того, как будут развиваться отношения между России и Соединенными Штатами.

«Мы в этих условиях работаем постоянно», — добавил он.

Газопровод «Северный поток-2» строится по дну Балтийского моря от России до Германии с целью обеспечения надежных поставок газа в Европу. Проектом предполагается прокладка двух ниток, мощность которых будет составлять 55 миллиардов кубометров.

Против строительства этого газопровода выступают Украина, США, Литва, Польша и Латвия.