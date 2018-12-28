Китай впервые в истории разрешил поставки риса из США, сообщает ТАСС со ссылкой на Главное таможенное управление КНР.
«Настоящее уведомление вступает в силу со дня его публикации и свидетельствует о разрешении импорта продукции из США в КНР», — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что разрешение действует на «коричневый рис, очищенный рис и дробленый рис».
Как пишет Reuters, Китай пошел на этот беспрецедентный шаг в преддверии торговых переговоров с Вашингтоном о достижении нового торгового соглашения.
До 2001 года рынок риса в Китае был закрытым. После вступления в ВТО Китай открыл рынок для импортных поставок, однако США не могли поставлять рис из-за отсутствия между двумя странами фитосанитарного протокола. Несмотря на это, Китай даже ввел 25-процентную пошлину на американские поставки риса, которых не существовало.