США смогли добиться от Китая беспрецедентных уступок

Китай впервые в истории разрешил поставки риса из США, сообщает ТАСС со ссылкой на Главное таможенное управление КНР.

«Настоящее уведомление вступает в силу со дня его публикации и свидетельствует о разрешении импорта продукции из США в КНР», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что разрешение действует на «коричневый рис, очищенный рис и дробленый рис».

Как пишет Reuters , Китай пошел на этот беспрецедентный шаг в преддверии торговых переговоров с Вашингтоном о достижении нового торгового соглашения.