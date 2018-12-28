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США смогли добиться от Китая беспрецедентных уступок 

Рамблер + ещё 2 2 часа назад
Фото: Win Mcnamee
Китай впервые в истории разрешил поставки риса из США, сообщает ТАСС со ссылкой на Главное таможенное управление КНР.
«Настоящее уведомление вступает в силу со дня его публикации и свидетельствует о разрешении импорта продукции из США в КНР», — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что разрешение действует на «коричневый рис, очищенный рис и дробленый рис».
Как пишет Reuters, Китай пошел на этот беспрецедентный шаг в преддверии торговых переговоров с Вашингтоном о достижении нового торгового соглашения.
До 2001 года рынок риса в Китае был закрытым. После вступления в ВТО Китай открыл рынок для импортных поставок, однако США не могли поставлять рис из-за отсутствия между двумя странами фитосанитарного протокола. Несмотря на это, Китай даже ввел 25-процентную пошлину на американские поставки риса, которых не существовало.
Экономика , Азия , В мире , ВТО , Федеральная таможенная служба , ИТАР-ТАСС , Reuters
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