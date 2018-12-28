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В ЕК заявили о невозможности остановки «Северного потока — 2» 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 1 час назад
Фото: AP Photo / APN Photo/Frank Hormann
Еврокомиссар по бюджету Гюнтер Эттингер, ранее отвечавший за европейскую энергетику, подчеркнул, что трубопровод «Северный поток — 2» уже «давно строится и его больше нельзя просто взять и остановить».
«Я никогда не был большим сторонником «Северного потока — 2», но правда также в том, что трубопровод давно строится и его больше нельзя просто взять и остановить», — заявил Эттингер в интервью журналу Der Spiegel.
При этом он подчеркнул, что угрозы [президента США Дональда] Трампа вообще не являются основанием для этого, передает ТАСС.
Блокада «Северного потока-2» с треском провалилась
В то же время европейский чиновник счел важным, «чтобы Газпром заключил честное соглашение о дальнейшем использовании существующих ниток через Украину».
Ранее член комитета Бундестага по иностранным делам Юрген Триттин опроверг опасность «Северного потока — 2» для Европы.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
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Экономика , Гюнтер Эттингер , Газпром , Бундестаг , Spiegel , ИТАР-ТАСС
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