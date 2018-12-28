Еврокомиссар по бюджету Гюнтер Эттингер, ранее отвечавший за европейскую энергетику, подчеркнул, что трубопровод «Северный поток — 2» уже «давно строится и его больше нельзя просто взять и остановить».
«Я никогда не был большим сторонником «Северного потока — 2», но правда также в том, что трубопровод давно строится и его больше нельзя просто взять и остановить», — заявил Эттингер в интервью журналу Der Spiegel.
При этом он подчеркнул, что угрозы [президента США Дональда] Трампа вообще не являются основанием для этого, передает ТАСС.
В то же время европейский чиновник счел важным, «чтобы Газпром заключил честное соглашение о дальнейшем использовании существующих ниток через Украину».
Ранее член комитета Бундестага по иностранным делам Юрген Триттин опроверг опасность «Северного потока — 2» для Европы.