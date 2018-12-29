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Китайцы предпочли США России 

Lenta.ru 1 час назад
Граждане Китая посчитали, что США оказали на их страну в уходящем году наибольшее влияние. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного газетой Global Times.
На двусторонние связи Вашингтона и Пекина указали 63,5 процента респондентов. При этом «привлекательными для посещения США назвали лишь 3,8 процента опрошенных, выразив опасения, что в 2019 году отношения с этой страной продолжат ухудшаться.
Значимость китайско-российских отношений отметили 37,6 процента респондентов. На третьей строчке оказался Евросоюз (21,7 процента).
С начала 2018 года между США и Китаем идет торговая война: страны повышают торговые пошлины на различные группы товаров. США уже ввели дополнительные таможенные пошлины на китайские товары на сумму в 250 миллиардов долларов. Китай ответил аналогичными пошлинами для американских товаров на сумму в 110 миллиардов долларов. Трамп обвинил Пекин в нечестной игре и пожаловался на слишком большой дефицит в двустороннем торговом балансе. Позднее он заявил о торговой победе над Китаем, который „уже не сможет обогнать экономику США“.
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Экономика , Видео , ЕС
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