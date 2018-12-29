В Европе затеяли свой мегапроект на миллиарды евро

Власти Германии одобрили проект по строительству подводного тоннеля между ФРГ и Данией, сообщает Reuters

Общая стоимость проекта оценивается в восемь миллиардов евро. Планируется, что тоннель соединит два острова: немецкий Фемарн и датский Лоллан. Его протяженность составит 19 километров.

Внутри будут проложены четырехполосная автомобильная трасса, а также две железнодорожные колеи.

После завершения строительства объект перейдет в собственность правительства Дании. Оно же обеспечит большую часть финансирования, выпустив облигации под свои гарантии. Часть средств будет выделена из бюджета Евросоюза

В настоящий момент Ферман соединен с материковой Германией автомобильной дорогой. Ожидается, что новый тоннель позволит повысить скорость передвижения и будет востребован жителями немецких Гамбурга, Бремена и Ганновера, а также столицы Дании Копенгагена и шведского города Мальме.

Аналогичный проект был реализован в 1994 году. Тоннель, проложенный по дну пролива Ла-Манш и соединяющий Францию с Великобританией, получил название Евротоннель. Его длина составляет 50,4 километра.