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В Европе затеяли свой мегапроект на миллиарды евро 

Lenta.ru + ещё 2 54 минуты назад
Фото: Reuters
Власти Германии одобрили проект по строительству подводного тоннеля между ФРГ и Данией, сообщает Reuters.
Общая стоимость проекта оценивается в восемь миллиардов евро. Планируется, что тоннель соединит два острова: немецкий Фемарн и датский Лоллан. Его протяженность составит 19 километров.
Внутри будут проложены четырехполосная автомобильная трасса, а также две железнодорожные колеи.
После завершения строительства объект перейдет в собственность правительства Дании. Оно же обеспечит большую часть финансирования, выпустив облигации под свои гарантии. Часть средств будет выделена из бюджета Евросоюза.
В настоящий момент Ферман соединен с материковой Германией автомобильной дорогой. Ожидается, что новый тоннель позволит повысить скорость передвижения и будет востребован жителями немецких Гамбурга, Бремена и Ганновера, а также столицы Дании Копенгагена и шведского города Мальме.
Аналогичный проект был реализован в 1994 году. Тоннель, проложенный по дну пролива Ла-Манш и соединяющий Францию с Великобританией, получил название Евротоннель. Его длина составляет 50,4 километра.
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Комментарии1
Экономика , Автоспорт , В мире , Европа , ЕС , Reuters
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