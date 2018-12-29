На Украине рассказали о колоссальных потерях из-за блокады Крыма

Из-за блокады Крыма Украина теряет сотни миллионов долларов в год, которые могли бы пойти на развитие экономики страны, заявил бывший украинский вице-премьер Владимир Семиноженко

"Колоссальные потери, которые мы понесли из-за разрывов связей… только на экспорте теряем в год сотни миллионов долларов денег, которые должны были поступать в энергосистему и положительно сказываться на снижении тарифов за электроэнергию. То, что завалили вышки, которые передают электроэнергию в Крым — это тоже негативный вклад…", — заявил в эфире политического ток-шоу "Украинский формат: Итоги" на телеканале NewsOne Семиноженко.

По его словам, перекрытие воды для Крыма, предпринимались для того, чтобы "крымчане еще больше полюбили материковую Украину".