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На Украине рассказали о колоссальных потерях из-за блокады Крыма 

РИА Новости + ещё 6 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Из-за блокады Крыма Украина теряет сотни миллионов долларов в год, которые могли бы пойти на развитие экономики страны, заявил бывший украинский вице-премьер Владимир Семиноженко.
"Колоссальные потери, которые мы понесли из-за разрывов связей… только на экспорте теряем в год сотни миллионов долларов денег, которые должны были поступать в энергосистему и положительно сказываться на снижении тарифов за электроэнергию. То, что завалили вышки, которые передают электроэнергию в Крым — это тоже негативный вклад…", — заявил в эфире политического ток-шоу "Украинский формат: Итоги" на телеканале NewsOne Семиноженко.
По его словам, перекрытие воды для Крыма, предпринимались для того, чтобы "крымчане еще больше полюбили материковую Украину".
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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Комментарии6
Экономика , Владимир Семиноженко , ООН
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