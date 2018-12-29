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Кому поднимут пенсионный возраст с 1 января 

Рамблер 2 часа назад
С 1 января 2019 года увеличивается пенсионный возраст в России. Реформа будет вступать в силу постепенно. Эксперты BFM.ru называют несколько этапов.
Реформа предполагает повышение пенсионного возраста у мужчин до 65 лет, у женщин — до 60. Однако это не значит, что все россияне, находящиеся на пороге пенсии, обязаны будут дождаться вышеуказанных дат. Для многих жителей страны предусмотрен переходный период.
Мужчины, родившиеся в 1959 году и женщины 1964 года рождения выйдут на пенсию в 2019-м, но только через полгода после своего дня рождения. Те же правила для родившихся в 1960-м мужчин и в 1965-м женщин. Для представителей следующих поколений к отсрочке выхода на заслуженный отдых каждый год будет прибавляться 12 месяцев. Полноценно реформа заработает для мужчин 1963 года рождения и для женщин 1968-го.
Впрочем, для пожилых людей сохранят все региональные и федеральные льготы, ориентируясь на предыдущий пенсионный возраст. ТО есть рассчитывать на бесплатный проезд в транспорте, освободиться от налога на имущество и т.д. российские мужчины как и прежде могут в 60 лет, а женщины в 55.
Также ранее стало известно, что с 1 января в среднем российские пенсии увеличатся на 1 тысячу рублей. Таким образом, среднегодовая выплата россиянину по уходу на заслуженный отдых будет составлять 15,4 тысячи рублей, передаёт «Российская Газета». Кроме того, правительство увеличить социальные пенсии на 2,4%. Средняя выплата нетрудоспособным гражданам составит 9,2 тысячи рублей.
Комментарии84
Экономика , Видео , Business FM , "Российская газета"
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