Кому поднимут пенсионный возраст с 1 января

С 1 января 2019 года увеличивается пенсионный возраст в России. Реформа будет вступать в силу постепенно. Эксперты BFM.ru называют несколько этапов.

Реформа предполагает повышение пенсионного возраста у мужчин до 65 лет, у женщин — до 60. Однако это не значит, что все россияне, находящиеся на пороге пенсии, обязаны будут дождаться вышеуказанных дат. Для многих жителей страны предусмотрен переходный период.

Мужчины, родившиеся в 1959 году и женщины 1964 года рождения выйдут на пенсию в 2019-м, но только через полгода после своего дня рождения. Те же правила для родившихся в 1960-м мужчин и в 1965-м женщин. Для представителей следующих поколений к отсрочке выхода на заслуженный отдых каждый год будет прибавляться 12 месяцев. Полноценно реформа заработает для мужчин 1963 года рождения и для женщин 1968-го.

Впрочем, для пожилых людей сохранят все региональные и федеральные льготы, ориентируясь на предыдущий пенсионный возраст. ТО есть рассчитывать на бесплатный проезд в транспорте, освободиться от налога на имущество и т.д. российские мужчины как и прежде могут в 60 лет, а женщины в 55.