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Инфляция в РФ по итогам 2018 г предварительно составила 4,2% 

Прайм + ещё 7 1 час назад
Фото: РИА Новости
Инфляция в РФ в декабре ускорилась до 0,8% с 0,5% в ноябре, при этом за 2018 год цены выросли на 4,2%, сообщается в предварительных данных Росстата.
Росстат предварительно считает инфляцию по так называемой "узкой корзине" — на основании еженедельной информации о средних ценах на 64 вида важнейших товаров и услуг. Окончательные данные об индексе потребительских цен в декабре 2018 года, полученные на основе ежемесячной регистрации цен по полному перечню товаров и услуг (509 видов), будут предоставлены 10 января 2019 года, сообщило ведомство.
"По предварительным данным, индекс потребительских цен в декабре 2018 года составит 100,8%, с начала года — 104,2% (в декабре 2017 года — 100,4%, с начала года — 102,5%)", — сказано в релизе ведомства.
Продовольственные товары в декабре к ноябрю подорожали на 1,7%, за год — на 4,7%. Непродовольственные товары в декабре к ноябрю подорожали на 0,2%, за год рост цен составил 4,1%. Услуги в декабре в месячном выражении подорожали на 0,4%, за год — на 3,9%.
Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в декабре заявил, что инфляция в РФ по итогам 2018 года будет на уровне 4-4,1%, Минэкономразвития несколько раз пересматривало прогноз по инфляции на 2018 год, в последнем прогнозе министерство отмечало, что темпы роста потребительских цен по итогам года составят 3,9-4%.
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Комментарии4
Экономика , Антон Силуанов , Росстат , Минэкономразвития
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