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Топилин рассказал, как должны вырасти доходы россиян, чтобы не было бедных 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Россиянам не хватает суммарно порядка 750-800 миллиардов рублей доходов, чтобы уровень бедности в стране стал нулевым, заявил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.
"Количество людей, которые находятся ниже уровня бедности, это 13,3% людей — 20 миллионов человек. Надо достичь показателей 6,5-6% за эти годы, то есть в два раза его снизить. Мы понимаем, что дефицит доходов, то есть нехватка доходов для того, чтобы все получали на уровне прожиточного минимума, порядка 750-800 миллиардов рублей", — сказал Топилин в эфире телеканала "Россия 24".
Он отметил, что сейчас Минтруд оценивает ситуацию, выбраны пилотные регионы, в которых ведомство на основании тех данных, которые есть у субъектов РФ, фактически постарается "добраться до каждой семьи".
"Понятно, что есть семьи более доходные, менее доходные, у кого глубина бедности больше, у кого — меньше. И нам очень важно именно дойти до семей, посмотреть, что это за семьи, в чем причины. Как правило, это семьи с детьми: 65-67% это семьи с детьми", — добавил министр.
Величина прожиточного минимума в целом по РФ на третий квартал 2018 года установлена на уровне 10451 рубль. При этом для разных категорий граждан она отличается: для трудоспособного населения — 11310 рублей, пенсионеров — 8615 рублей, детей — 10302 рубля.
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Комментарии3
Экономика , Максим Топилин , Минтруд
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