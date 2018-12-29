Топилин рассказал, как должны вырасти доходы россиян, чтобы не было бедных

Россиянам не хватает суммарно порядка 750-800 миллиардов рублей доходов, чтобы уровень бедности в стране стал нулевым, заявил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин

"Количество людей, которые находятся ниже уровня бедности, это 13,3% людей — 20 миллионов человек. Надо достичь показателей 6,5-6% за эти годы, то есть в два раза его снизить. Мы понимаем, что дефицит доходов, то есть нехватка доходов для того, чтобы все получали на уровне прожиточного минимума, порядка 750-800 миллиардов рублей", — сказал Топилин в эфире телеканала "Россия 24".

Он отметил, что сейчас Минтруд оценивает ситуацию, выбраны пилотные регионы, в которых ведомство на основании тех данных, которые есть у субъектов РФ, фактически постарается "добраться до каждой семьи".

"Понятно, что есть семьи более доходные, менее доходные, у кого глубина бедности больше, у кого — меньше. И нам очень важно именно дойти до семей, посмотреть, что это за семьи, в чем причины. Как правило, это семьи с детьми: 65-67% это семьи с детьми", — добавил министр.

Величина прожиточного минимума в целом по РФ на третий квартал 2018 года установлена на уровне 10451 рубль. При этом для разных категорий граждан она отличается: для трудоспособного населения — 11310 рублей, пенсионеров — 8615 рублей, детей — 10302 рубля.