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Еврокомиссар: «Северный поток — 2» уже не остановить 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Угрозы президента США Дональда Трампа не помешают реализации проекта российского газопровода «Северный поток — 2», заявил в интервью Der Spiegel комиссар ЕС по бюджету Гюнтер Эттингер. «Трубопровод уже давно строится и его больше нельзя просто взять и остановить», — констатировал европейский политик.
Угрозы главы Белого дома Дональда Трампа не остановят строительство российского газопровода «Северный поток — 2», заявил в интервью немецкому журналу Der Spiegel комиссар Европейского союза по бюджету Гюнтер Эттингер.
«Я никогда не был большим сторонником «Северного потока — 2». В действительности, однако, трубопровод уже давно строится и его больше нельзя просто взять и остановить», — констатировал Гюнтер Эттингер.
«И угрозы Дональда Трампа — вообще не повод для этого», — отметил комиссар Европейского союза по бюджету.
Гюнтер Эттингер также назвал решающий фактор для реализации проекта российского газопровода «Северный поток — 2».
«Решающим, на мой взгляд, является то, чтобы «Газпром» заключил справедливое соглашение о дальнейшем использовании проходящих через Украину веток газопровода», — подчеркнул комиссар Европейского союза по бюджету.
RT на русском: последние новости
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Комментарии19
Экономика , Компании , Гюнтер Эттингер , Дональд Трамп , Газпром , ЕС , Spiegel
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