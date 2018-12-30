Свидетельствовавшая против Улюкаева подчиненная стала замминистра

Игоря Сечина. Как отмечает РБК , в Минэкономразвития Тарасенко работает с 2015 года. В период суда над Улюкаевым она возглавляла департамент корпоративного управления министерства. В сентябре 2017 года она дала показания против своего начальника, которого обвинили в получении взятки от главы «Роснефти»

На суде Тарасенко рассказала, что ее департамент готовил проект доклада, в котором говорилось о положительном эффекте для бюджета, который окажет приватизация компании «Башнефть» «Роснефтью» (именно за одобрение сделки Улюкаев, как решил суд, требовал от главы «Роснефти» 2 миллиона долларов). Она утверждала, что Улюкаев вычеркнул некоторые пункты из этого доклада на этапе согласования.

Сам Улюкаев, реагируя на слова бывшей подчиненной, спрашивал, не сама ли она придумала эти пункты, напоминает издание.

Чиновника осудили в декабре 2017 года. Его приговорили к восьми годам лишения свободы и штрафу в размере 130 миллионов рублей.

Тарасенко до последнего момента работала помощником министра экономического развития.