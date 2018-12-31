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Украинский эксперт предрек миллиардный убыток от расширения санкций России 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
Фото: Reuters
Расширение российских санкций в отношении Украины грозит Киеву миллиардным убытком, а также потерей тысячами украинцев своих рабочих мест, такие данные в своем Facebook привел украинский политолог Михаил Погребинский.
По итогам 2017 года объем украинского экспорта в Россию составил почти пять миллиардов долларов, при этом его снижение по итогам января-октября 2018 года составило 7,1 процента, отметил Погребинский.
"Таким образом, в 2019 году следует ожидать общего падения украинского экспорта в РФ приблизительно на 20 процентов, если не будут введены новые санкции (12 процентов падения от санкций + 8 процентов общего тренда)", — предупредил политолог.
По его словам, совокупные потери составят один миллиард долларов, что грозит Украине серьезными последствиями.
Так, произойдет резкий рост отрицательного сальдо внешнеторгового баланса страны, которое и так увеличивается быстрыми темпами, что опасно для украинской экономики, отметил эксперт.
При этом немалая часть украинской продукции, которая попала под российские ограничения, останется без рынков сбыта, что в результате вызовет банкротство многих украинских предприятий и рост числа безработных в стране, добавил он.
Кроме того, санкции ограничат возможности Украины по выпуску продукции машиностроения, что еще сильнее ослабит отраслевую структуру экономики страны и сделает ее еще более сырьевой, указал политолог.
"Экономика Украины находится в столь плохом состоянии, что каждый такой удар крайне болезнен", — заключил Погребинский.
Расширение российских санкций против Украины
Ранее правительство России расширило список запрещенных к ввозу на территорию России украинских товаров. В числе продовольственных — сладости, мучные изделия, пшеница, некоторые виды растительного масла, рыбные и овощные консервы, фруктовые джемы и желе, соки и спиртные напитки.
Из промышленных товаров под запрет попали гравий, щебень, некоторые моющие средства, грелки, бумага и картон, обои, котлы, некоторые турбины, мебель, сельскохозяйственная техника, автомобильные запчасти и многое другое.
Премьер-министр Дмитрий Медведев подчеркнул, что это ответная мера на санкции со стороны Украины.
Москва и Киев обмениваются ограничениями с сентября 2015 года. Россия не раз заявляла, что отменит запреты в ответ на аналогичные действия с украинской стороны.
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Комментарии378
Экономика , Дмитрий Медведев , Правительство РФ
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