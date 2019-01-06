Основные продукты после повышения НДС не подорожают

Приобретая яблоки, крупы или мясо после новогодних праздников покупатель вряд ли заметит разницу в цене продуктов, так как они входят в перечень социально значимых и на них не распространяется повышение ставки налога на добавленную стоимость с 18 до 20 процентов с 1 января.

Для них ставка осталась прежней — 10 процентов. Изменения также не касаются детских товаров и услуг. Кроме того, нулевые ставки НДС продолжат действовать для большинства бытовых операций и услуг, включая пассажирские перевозки городским общественным транспортом, коммунальные платежи и техосмотр.

Социально значимые продукты: