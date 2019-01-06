Приобретая яблоки, крупы или мясо после новогодних праздников покупатель вряд ли заметит разницу в цене продуктов, так как они входят в перечень социально значимых и на них не распространяется повышение ставки налога на добавленную стоимость с 18 до 20 процентов с 1 января.
Для них ставка осталась прежней — 10 процентов. Изменения также не касаются детских товаров и услуг. Кроме того, нулевые ставки НДС продолжат действовать для большинства бытовых операций и услуг, включая пассажирские перевозки городским общественным транспортом, коммунальные платежи и техосмотр.
Социально значимые продукты:
- Мясо (кроме бескостного) и курица (кроме окорочков);
- Мороженая рыба (неразделанная);
- Масло, подсолнечное и сливочное;
- Молоко жирностью 2,5-3,2 процента;
- Куриные яйца;
- Сахар-песок и соль;
- Чай (байховый чёрный);Пшеничная мука;
- Хлеб и хлебобулочные изделия (из пшеничной, ржаной муки и их смесей);Шлифованный рис;
- Гречка-ядрица;
- Пшено;Картофель;
- Макаронные изделия;
- Овощи — репчатый лук, морковь, белокочанная капуста (свежая);
- Фрукты — только яблоки.