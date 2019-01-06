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Основные продукты после повышения НДС не подорожают 

Парламентская газета + ещё 17 3 часа назад
Фото: ТАСС
Приобретая яблоки, крупы или мясо после новогодних праздников покупатель вряд ли заметит разницу в цене продуктов, так как они входят в перечень социально значимых и на них не распространяется повышение ставки налога на добавленную стоимость с 18 до 20 процентов с 1 января.
Для них ставка осталась прежней — 10 процентов. Изменения также не касаются детских товаров и услуг. Кроме того, нулевые ставки НДС продолжат действовать для большинства бытовых операций и услуг, включая пассажирские перевозки городским общественным транспортом, коммунальные платежи и техосмотр.

Социально значимые продукты:

  • Мясо (кроме бескостного) и курица (кроме окорочков);
  • Мороженая рыба (неразделанная);
  • Масло, подсолнечное и сливочное;
  • Молоко жирностью 2,5-3,2 процента;
  • Куриные яйца;
  • Сахар-песок и соль;
  • Чай (байховый чёрный);Пшеничная мука;
  • Хлеб и хлебобулочные изделия (из пшеничной, ржаной муки и их смесей);Шлифованный рис;
  • Гречка-ядрица;
  • Пшено;Картофель;
  • Макаронные изделия;
  • Овощи — репчатый лук, морковь, белокочанная капуста (свежая);
  • Фрукты — только яблоки.
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Комментарии126
Экономика , Личный счет
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